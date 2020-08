El paso de los enormes aviones bombarderos B-52 que estremecían su casa cada dos horas, en ruta hacia la Base Ramey de Aguadilla, dio pie a un amor por la aviación que lo llevó hace unas semanas a certificarse como piloto privado.

Luego de años de tomar cursos -que tuvo que dejar a medias por sus responsabilidades-, Juan Gregorio “Goyo” Padín Núñez decidió aprovechar el período de la pandemia para terminar los requisitos de horas de vuelo y, hace tres semanas, obtuvo su licencia de piloto de naves de un solo motor.

“Tú no sabes la felicidad que tengo”, afirma Goyo, quien, a sus 69 años, finalmente logró una nueva meta para seguir cultivando su afición.

Ingeniero eléctrico de profesión, Goyo trabajó en la desaparecida Telefónica de Puerto Rico, compañía de la que se jubiló años después de que fuera privatizada.

“Cuando trabajaba en la Telefónica, como en 1996, empecé con las clases (de aviación), pero las dejaba y estaba seis o siete años sin volar y, cuando volvía, tenía que empezar de nuevo. Y esta última vez, empecé hace como un año o menos en la escuela Air Puerto Rico, en Aguadilla. Con la pandemia me aguanté un poquito, pero en junio empecé a darle duro otra vez para poder sacar la licencia”, explica el hombre, natural de Isabela y residente de Arecibo.

“Para sacar la licencia, se puede con 40 horas de vuelo, pero realmente se lleva mucho más”, estima Goyo.

“Allá arriba todo es diferente. Uno se siente más libre, cómodo y disfruta del paisaje, que es brutal”, agrega sobre su vivencia en los vuelos, y admite que considera comprarse un avión pequeño.

Cuando compara su experiencia de todas las veces que ha estudiado, expresa que, “con los años, tienes un poquito más de cautela. Estás más pendiente a las regulaciones. Cuando uno es más joven no está tan pendiente, aunque las escuelas lo machacan mucho”.

Asimismo, explica que, con el paso de los años, se han desarrollado equipos electrónicos, aplicaciones y programas que facilitan la labor de los pilotos.

“Ahora, en Aguadilla, hay torre de control, que antes no había, y eso ayuda mucho porque hay más seguridad. Yo admiro a los pilotos de hace 40 años, porque no había tanta instrumentación. Hay gente que se tiraba de Estados Unidos para acá en un avión de un motor usando solamente una brújula”, cuenta con asombro. “¡Eran bravos de verdad!”.

Siempre autodidacta

La realidad es que Goyo también ha sido arrojado. Estudió ingeniería eléctrica, pero, como le gustaban las comunicaciones, su carrera en la Telefónica (ahora Claro Puerto Rico) la desarrolló en esa área. Cuenta que, en los años 70, estudió con un libro que encontró de las reglamentaciones de la Federal Communications Commission (FCC) y obtuvo una licencia “que te permitía trabajar con un transmisor de televisión. Era un poco incómoda sacarla”, por lo que la tenían pocas personas. Esa certificación le permitió ascender en su trabajo, desde un puesto de técnico de electrónica hasta uno de ingeniero.

“Aprendí a hacer ingeniería de la FCC por mi cuenta. Me tomó tiempo, pero aprendí”, recuerda Goyo, y revela que fue esa dedicación la que le permitió trabajar paralelamente con emisoras de radio y televisión. Instalaba y les daba mantenimiento a las antenas y les ayudaba con la documentación de la FCC. Incluso, se asoció con otra persona y adquirió emisoras de radio pequeñas en Mayagüez, Quebradillas y Fajardo, así como la primera emisora en español que hubo en Santa Cruz.

“Cuando terminé en la Telefónica, seguí trabajando normal”, señala sobre el trabajo que, después de “jubilarse”, continúo haciendo para diversas entidades, muchas de ellas iglesias.

Actualmente, se dedica a hacer trabajo de consultoría para redactar y someter los documentos que la FCC les requiere a dichas organizaciones. “El problema es que las emisoras pequeñas no tienen ‘staff’ de abogados y de ingeniería como las grandes y tienen que someter un montón de documentos y cumplir muchos requisitos. Todos los días me meto a buscar información en la Comisión”.

PUBLICIDAD

El ingeniero lo hace no solo porque le gusta, sino porque “siempre he sido bien hiperactivo. No me puedo estar quieto”. Su rutina diaria empieza bien temprano haciendo ejercicios -antes en un gimnasio y ahora en su casa-, trabajando y cocinando. “Me fascina cocinar”, revela. Por ello, al retirarse de Claro, tomó un curso básico que le ha permitido lucirse con su familia y amigos.

Como parte de su rutina, también practica la guitarra, instrumento que aprendió igualmente por su cuenta.

Goyo es uno de los integrantes de The Universals Rock Band, que reúne a un grupo de amigos que se criaron en el barrio Marina, de Isabela, que eran de la banda municipal y que luego, en los 60, tuvieron otro grupo llamado “Los Cholos”. Después, cada cual siguió sus estudios y su vida y, como en 2008, volvieron a juntarse para tocar sus canciones favoritas de Jimi Hendrix, The Beatles, Vanilla Fudge Version, entre otros.

“La guitarra la aprendí solo y no me considero músico. Los demás tampoco, excepto César Santiago (tecladista) que daba clases de música. Si supieras el trabajo que nos da sacar una canción, porque no somos profesionales. Nosotros hacemos esto para entretenernos”, afirma. “El problema es que a la gente le ha gustado y un grupo de viejos haciendo el ridículo no se ve bien, por eso hacemos un esfuerzo grande para que las cosas salgan bien”, añade en tono de broma.

Antes de la pandemia, trataban de practicar todos los sábados, pero ahora cada cual practica en su casa y “yo me compré un equipito de grabar que es ‘pro’ y ellos me envían sus partes y yo las mezclo”.