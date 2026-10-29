Jenniffer González decretará un día de duelo por la muerte de Eudaldo Báez Galib

La gobernadora Jenniffer González Colón decretará un día de duelo por la muerte del exsenador y figura emblemática del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza, la fecha se estará anunciando “una vez se den a conocer los detalles de sus exequias”.

“Lamento profundamente el fallecimiento del licenciado Eudaldo Báez Galib, exsenador, quien dedicó décadas de su vida al servicio público y al debate de los asuntos de Puerto Rico. A sus hijos, familiares y amigos, les extiendo mis más sinceras condolencias. Le pido a Dios que les conceda fortaleza y consuelo en este momento de dolor”, expresó la gobernadora.

Báez Galib falleció el jueves a sus 87 años, según el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame.

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Báez Galib nació en 1939 en Mayagüez. Fue senador por el PPD de 1993 a 2005.

Previamente, fue comisionado electoral del PPD en la década de 1980, bajo la presidencia del exgobernador Rafael Hernández Colón.