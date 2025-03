Jenniffer González recibe fotografía de la Mujer Maravilla con un mensaje de la actriz actriz Lynda Carter

“Todos saben que soy fan de la Mujer Maravilla, por lo que simboliza y porque me encanta el personaje. Hoy mi amiga, la congresista Nicole Malliotakis me obsequió una fotografía dedicada por la propia Wonder Woman, Linda Carter: ‘To Jenniffer. You are definitely the Wonder Woman of Puerto Rico!! Love, Lynda Carter’ (Para Jenniffer. ¡¡Definitivamente eres la Mujer Maravilla de Puerto Rico!!”, Abrazos, Lynda Carter), escribió González en una publicación en su cuenta de Facebook.