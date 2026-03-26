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Junta de Gobierno de la UPR no se reunirá con rectores previo a debatir su destitución

El cuerpo rector evaluará este jueves si cinco rectores permanecerán en sus puestos

26 de marzo de 2026 - 2:48 PM

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La rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, también solicitaron reunirse con la Junta de Gobierno, pero no fueron citados. (Xavier García)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazó dar audiencia este jueves a los cinco rectores que la presidenta del sistema universitario, Zayira Jordán Conde, solicitó remover de sus cargos, luego que los funcionarios solicitaron que el cuerpo rector los escuchara.

La Junta de Gobierno había accedido a reunirse con la rectora del recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, y con el rector del recinto de Mayagüez, Agustín Rullán Toro. No obstante, pasada la 1:00 p.m., se informó que no se daría el encuentro, informó una fuente del recinto de Río Piedras a este diario.

La rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, también solicitaron reunirse con la Junta de Gobierno, pero no fueron citados.

Al iniciar la reunión ordinaria de este jueves de la Junta de Gobierno, Simonely Hidalgo, uno de los representantes estudiantiles, lamentó que se haya tomado esa decisión.

“Esta Junta, previo a que comenzara esta reunión universitaria según transmitida, a oscuras y dándole la espalda al pueblo de Puerto Rico, determinó que no se le iba a dar una audiencia a los rectores y rectoras los cuales la presidenta ha solicitado su destitución o le solicitó a ellos la renuncia”, manifestó Hidalgo.

La Junta de Gobierno de la UPR se dispone a discutir este jueves la remoción de los cincos rectores, según fue solicitado por Jordán Conde. El asunto se encuentra dentro de la agenda de la reunión como uno de los temas que se discutirá fuera de la transmisión en vivo del encuentro.

La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. Según su biografía, entre sus habilidades y experiencias destacan la planificación estratégica, administración de recursos y resolución de conflictos. La doctora Sonia Rivera González, quien hasta hoy fue rectora del recinto aguadillano, posee un doctorado en Educación. Había laborado en la UPR en Aguadilla desde el 1992 como profesora de Química, decana de Asuntos Académicos, entre otras funciones.
1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno

El pleno del cuerpo rector rechazó dos mociones dirigidas, en primer lugar, a posponer la discusión de la salida de los rectores. Luego que esa fue derrotada, se presentó una segunda moción, también rechazada, para que el asunto se discutiera dentro de la transmisión en vivo.

Jordán Conde anunció el martes que aceptó las renuncias de los rectores de Aguadilla, Bayamón y Ponce. La presidenta informó, además, que le retiró la confianza a la rectora del recinto de Río Piedras y que le pidió la renuncia al rector de Mayagüez.

Los rectores de los recintos de Aguadilla, Bayamón y Ponce retiraron sus renuncias mediante cartas que los tres enviaron a la Junta de Gobierno el miércoles. Los tres docentes expresaron que no era su deseo renunciar y dieron a entender que se sintieron presionados para hacerlo.

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Universidad de Puerto RicoUPRZayira Jordán CondeJunta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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