Al hombre, Magdiel Maldonado —barbero, músico, padre, abuelo, esposo— le dijeron que podía quedarle, en el mejor de los casos, un año de vida.

Pero esa noticia no lo derrumbó.

Tuvo algo que ver, primero, con la manera en que se le comunicó. Fue el doctor David Blas Boria, una eminencia en el campo de la neurooncología, una subespecialidad médica dedicada a tumores cerebrales que afectan el sistema nervioso central. Era la última pata del 2024. Magdiel, de 48 años, recién había sido diagnosticado con glioblastoma multiforme, un cáncer cerebral altamente invasivo y letal.

Magdiel hizo la pregunta que en esas circunstancias le come a cualquiera las entrañas: “¿Cuánto me queda de vida?”. El doctor Blas Boria le respondió, según Magdiel: “Eso no lo decido yo ni ningún médico, porque hay gente que vive lo que Dios quiera que viva con este diagnóstico. Pero, según los libros, la expectativa en un caso como el tuyo es de seis meses a un año”.

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Magdiel respondió: “Como usted bien dice, eso es algo que Dios decide. Por eso yo confío en que Dios me puede regalar 20, 30 años más”.

Desde entonces, Magdiel está tratando de llenar esos “20, 30 años más”.

1 / 18 | 📸 La gran batalla de Magdiel Maldonado, barbero y músico que no se rinde ante el cáncer cerebral. El 20 de enero de 2026, Magdiel llega al Centro Comprensivo de Cáncer para realizarse un estudio de Imagen de Resonancia Magnética (MRI). FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 18 📸 La gran batalla de Magdiel Maldonado, barbero y músico que no se rinde ante el cáncer cerebral El 20 de enero de 2026, Magdiel llega al Centro Comprensivo de Cáncer para realizarse un estudio de Imagen de Resonancia Magnética (MRI). FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El glioblastoma multiforme es uno de los cánceres más mortales. Según la Clínica Mayo, solo entre 5 y 7% de quienes lo padecen sobreviven más de cinco años. Cerca del 50% no pasa del primer año. Pero Magdiel vivió muy de cerca lo que considera un milagro con el cáncer que, junto a su fe le hace confiar en que él también vencerá: su padre, hoy de 75 años, sobrevivió, cuando tenía 40, a un cáncer de páncreas, que suele matar, en menos de cinco años, a ocho de cada diez que lo padecen.

“Eso me ha servido a mí de ejemplo: si Dios lo pudo hacer con él, lo puede hacer conmigo”, afirma.

El glioblastoma multiforme convirtió a Magdiel en epiléptico —en meses recientes, los ataques han aumentado a cerca de dos por semana— y en zurdo, pues la derecha, su mano diestra natural, apenas puede controlarla a causa de los efectos del tumor, lo cual lo obligó a aprender a usar la izquierda para ejercer la barbería, el oficio que practica casi desde niño.

Barbero y músico lucha contra cáncer cerebral: “Yo dejé de temerle a la muerte” El hombre de 49 años compartió con El Nuevo Día su lucha contra un glioblastoma multiforme por el que, en septiembre de 2024, le dieron un año de vida.

Un ataque epiléptico, de paso, marcó el comienzo de esta odisea. Imposible que Magdiel lo olvide. Era la mañana del 13 de septiembre de 2024. Hacía ejercicios en la playa Punta Salinas, en Toa Baja, cuando empezó a sentir que, literalmente, se moría.

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Le faltó la respiración. Sintió lo que le parecía un calambre extraordinariamente fuerte y doloroso; eran las convulsiones. Se desmayó. Nadie en la playa lo conocía, ni sabía qué hacer con él. Pero llegó un amigo que no hacía ejercicios ese día, pero había sentido que “algo” le decía que fuera a la playa. Lo reconoció, se encargó de la situación y le habló a su familia.

El 20 de enero de 2026, Magdiel se realizó un estudio de Imagen de Resonancia Magnética (MRI) en el Centro Comprensivo de Cáncer. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La vida, desde ese día, ha sido estudios, hospitalizaciones, una operación de casi cinco horas para intentar extirparle el tumor —que a él, por la anestesia, le pareció que duró un abrir y cerrar de ojos— y la quimioterapia, que le afecta el sueño, el apetito y la energía.

Vive 18 horas diarias conectado, mediante una especie de gorra, a un aparato llamado Optune Gio, que le envía señales eléctricas al cerebro para intentar evitar la propagación de las células cancerosas.

En esta imagen del 28 de julio de 2025, Magdiel posa para la cámara en el balneario de Punta Salinas en Levittown, donde el viernes, 13 de septiembre de 2024 colapsó mientras se ejercitaba, suceso que interpretó como una muerte inminente, para poco después recibir el diagnóstico de glioblastoma. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

En el proceso de ser diagnosticado, Magdiel vivió periodos de angustia, insomnio y hasta ataques de pánico. Pronto, no obstante, retomó el control. Entendió dos cosas: que asustándose no resolvía nada y que él tenía, desde niño, el refugio de la fe. “Poco a poco fui entendiendo que, número uno, no hay nada que uno pueda hacer, excepto confiar en Dios, y, número dos, que no soy la única persona pasando por esto”, dice.

Magdiel es músico. En 1998, fundó el grupo de reggae Filosofía, que sonó un poco por aquella época, en el que tocaba guitarra y saxofón. La banda llegó a publicar un disco, Naturalístico, lo cual, en la época pre-Spotify, no era fácil.

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En esta imagen del 13 de septiembre de 2025, Magdiel muestra su quimioterapia en pastillas, a ser administrada en un día regular de trabajo en su barbería. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El momento cumbre de Filosofía fue su participación, el 1 de mayo de 2003, en el concierto de celebración de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques, en el que compartieron tarima con, entre otros, Roy Brown, Soraya Santiago, Fiel a la Vega y miembros de El Gran Combo.

Hasta que la enfermedad se lo permitió, Magdiel fue parte del grupo de música sacra La Red. Trata de aprovechar al máximo sus días junto a su esposa, su hijo de cinco años, su hija de 27 y su nieta de un año. El plan de salud del gobierno ha cubierto la totalidad de su tratamiento. Debido a que no puede trabajar tanto como antes, amigos lo asisten con otras necesidades. “He tenido que aprender a dejarme ayudar”, dice Magdiel.

El 7 de julio de 2025 Magdiel, junto a su esposa Itzayra Nieves, recibió entrenamiento sobre el sistema Optune GIO, terapia con campo eléctrico alterno para tumores de encéfalo y tumores de médula espinal en adultos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Cuando El Nuevo Día lo entrevistó en abril de este año, Magdiel estaba de pie y seguía trabajando como barbero, aunque la mitad del tiempo de antes.

En junio, se sometió a una segunda intervención de seguimiento. Más masa cancerosa le fue extirpada. El 3% del tumor sigue creciendo, lo cual, dentro de la circunstancia, no es lo peor, pues hay casos de hasta 25% de la masa creciendo, cuenta Itzaira Nieves, esposa de Magdiel.

El tumor de Magdiel tiene una dificultad adicional: no es una masa localizada en un punto del cerebro de la que pueda separarse y extirparse, sino que infiltra el propio tejido cerebral, lo que hace mucho más difícil eliminarlo por completo.

En esta imagen del 22 de junio de 2025, Magdiel se presenta con el grupo CCB Worship en el Centro Cristiano Betel en Higuillar de Dorado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

De la operación, Magdiel salió con problemas más graves de movilidad y de comunicación. Dejó de trabajar como barbero, pues físicamente le es imposible. Itzaira se acogió a una licencia sin sueldo en su empleo como representante del servicio al cliente en una aseguradora, para cuidarlo y acompañarlo. Cuando se acabe la licencia, en noviembre, verá el panorama y decidirá si pide que se la extiendan. Amigos han estado solicitando donativos para asistirlos.

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Hoy, Magdiel apenas habla, ni camina. Le da una enorme dificultad articular una sola oración. En días recientes, comenzó un nuevo tratamiento de infusiones, para manejar, entre otras cosas, la inflamación encefálica que le fue detectada en un examen reciente y que se entiende es la causa de sus problemas de movilidad. Sigue usando el Optune Gio.

El 26 de junio de 2025, Magdiel se presentó junto a su familia en el Centro Cristiano Betel en Higuillar, Dorado, para la presentación de su recién nacida nieta. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Con la sonrisa prístina que ni en sus peores momentos lo ha abandonado, dice, con mucho esfuerzo: “La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve”. La frase es una profesión de la fe que nunca ha perdido.

Dice que no le teme a la muerte, pero sí a lo que podría ser de los suyos si él ya no estuviera. Vive aferrado, día y noche, a la fe de que él, al igual que su padre hace casi 40 años, va a sobrevivir. Si el veredicto fuera otro, está tranquilo.

En esta imagen del 27 de junio de 2025, Magdiel le da el último adiós a su madre, Ana M. Figueroa, quien falleció a los 74 años de edad en medio del proceso de cáncer de su hijo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Para nosotros —decía en abril—, los que creemos en Jesucristo, no hay muerte. Hay vida eterna. Eso, pues, es un tema que a mí no me da temor. Mi fe y mi convicción es que voy a estar en la eternidad con nuestro Señor, con nuestro Padre”.

El año de vida que le dieron en septiembre de 2024, hace rato que pasó. Pasaron dos, dicho sea de paso.

(La familia de Magdiel acepta donativos por ATH Móvil al 787-923-8079)