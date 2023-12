El alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, aseguró que el municipio ha tomado las medidas necesarias para atender las preocupaciones de la ciudadanía ante la demolición del antiguo Centro Vacacional Playa Santa que ocurrirá el martes, 19 de diciembre.

Pese a que la implosión dará inicio a las 9:00 a.m. y durará cerca de 25 segundos, Rodríguez Ramos informó a El Nuevo Día que la compañía encargada de las labores coordinó, junto a la Policía, establecer un perímetro en el área colindante, que estará cerrada desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. aproximadamente.

“No va a haber nadie en la playa ni nada por el estilo”, aseguró el líder municipal.

A su vez, el alcalde indicó que, en el sector del área de Playa Santa, habrá una zona de seguridad que servirá como punto de cotejo para impedir el paso.

“Ahora, si usted indica que es residente del área y que va para para para su residencia, pues el personal lo estará escoltando hacia su residencia por la importancia de asegurar de que no haya nadie en el perímetro de 500 pies cerca del edificio”, explicó el ejecutivo municipal del Partido Popular Democrático (PPD).

Rodríguez Ramos compartió que la preocupación principal de los guaniqueños es si la demolición pudiera afectar a sus viviendas. Ese temor es aún más latente puesto a que muchas viviendas en el municipio fueron afectadas por los embates de los terremotos entre finales de 2019 y 2020, incluído el Centro Vacacional.

A preguntas de este medio sobre si la implosión representaría un riesgo, el alcalde respondió que, según la compañía contratada, no “debe haber ningún riesgo” para las residencias que se encuentran dentro del perímetro trazado, que son alrededor de ocho.

“Nosotros como municipio, lo que hemos estado llevando el mensaje es el despertar a la ciudadanía. Ahora mismo, todo el mundo tenemos un teléfono celular que tira fotos. Es importante que documenten antes del evento y, si tienen algún tipo de situación que ellos ven algo diferente luego del evento, pues entonces poder traerlo a nosotros y nosotros seríamos facilitadores para hacer algún tipo de reclamo, ya sea a la empresa o a la aseguradora que tenga la empresa”, comunicó.

Aseguró que el municipio también tendrá a su disposición sismógrafos para medir el porcentaje del movimiento durante el evento.

Según el líder municipal, los residentes también han expresado preocupación en cuanto a cómo su salud se pudiera ver afectada tras las labores, puesto a que la demolición implicará una gran nube de polvo que pudiera estar concentrada en la zona por alrededor de 10 minutos tras la implosión.

Como parte de las medidas trazadas, Rodríguez Ramos precisó que la ciudadanía tendrá a su disposición una ambulancia que podrá transportar a personas encamadas o que padecen de enfermedades respiratorias al centro comunal, si así lo necesitaran.

Este medio también le cuestionó a Rodríguez Ramos si la demolición de la estructura representaría un riesgo ecológico.

“Ese edificio se supone que caiga sobre la base. Tendrán los camiones de agua para mitigalo. Se supone que no cause ningún daño ecológico. Es lo que nos han informado y tenemos los permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)“, señaló.

De acuerdo con Rodríguez Ramos, el recogido de los escombros que queden tras la demolición debe haber culminado durante el mes de marzo o en abril, que es cuando vence el contrato de la compañía encargada de esa labor.

Previo al acuerdo que confirma la implosión mañana, a principios de noviembre, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela) demandó al municipio para pedir un detente a la imposición del pago de arbitrios de construcción para ejecutar la demolición del edificio vacacional de su propiedad.

Tras el recurso legal, el Tribunal de Ponce, determinó, el viernes pasado, que la Aeela no tendría que pagar los arbitrios de construcción –que ascendían a $129,000– al municipio de Guánica.

El antiguo centro vacacional, que fue construido en la zona marítimo terrestre, será implosionado a un costo aproximado de $2.5 millones. Por su parte, en una entrevista previa, el director ejecutivo de la Aeela, Pablo Crespo, aseguró a El Nuevo Día que buscarán un espacio para construir un nuevo edificio fuera de la zona marítimo terrestre.