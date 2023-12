Sin mayores inconvenientes y con menos clientes impactados de lo pronosticado, LUMA Energy completó este domingo una serie de mejoras en la subestación de Sabana Llana, ubicada en Carolina.

De acuerdo con el director de comunicaciones del consorcio, Hugo Sorrentini, el pico de clientes que carecieron del servicio de energía eléctrica alcanzó los 29,000 en Canóvanas, Río Grande y Carolina. La empresa había estimado que los trabajos podrían llegar a afectar a entre 40,000 y 55,000 abonados.

“Comenzamos a la 1:00 de la mañana. Tuvimos grupos destacados en Monacillos, haciendo las operaciones del sistema desde las 12:00 de la medianoche. Los trabajos están en curso. Se han podido corregir muchas de las deficiencias y reemplazado los interruptores que hay que reemplazar”, dijo Sorrentini en entrevista telefónica con El Nuevo Día previo a terminar las labores.

Entre los afectados por la falta de luz estuvieron varios centros comerciales de la zona, como Plaza Carolina, Los Colobos Shopping Center y The Outlets at Route 66, en Canóvanas. No obstante, según el portavoz de la empresa, “los tres centros comerciales estuvieron en servicio antes de comenzar su horario de operaciones”. De otra parte, centros críticos, como los hospitales, no sufrieron cortes del servicio, como estaba planificado.

“Además de completar los trabajos que teníamos ya programados, identificamos otra áreas que podíamos mejorar o reparar. Nos tomamos el tiempo de hacer las cosas bien, con calma y con seguridad, para aprovechar que ya teníamos la ventana abierta y completar los trabajos que añadirían más confiabilidad al sistema”, agregó sobre unos elementos de protección que se atendieron durante los trabajos.

El jueves, en conferencia de prensa, el presidente de LUMA, Juan Saca, y oficiales de operación del consorcio insistieron en que las obras –que forman parte de los proyectos federales dirigidos al mejoramiento de las subestaciones eléctricas– tendrán un efecto sustancial sobre la calidad del servicio a largo plazo en pueblos tan distantes como Manatí y Humacao, que abarcan más de la mitad de los consumidores del país.

Con información del periodista Manuel Guillama Capella.