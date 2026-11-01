Mejoras provocan cierres en El Yunque: conoce qué áreas impactarán

Cuatro proyectos de mejoras en el corredor recreativo de la PR-191 provocarán que áreas del Bosque Nacional El Yunque, permanezcan cerradas temporalmente, informó el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Las labores impactarán el funcionamiento y disponibilidad de veredas, estacionamientos y atracciones, como la Torre de Yokahú.

A continuación, los proyectos que se realizarán y el impacto que tendrán en la operación del parque:

Estacionamiento de Palo Colorado

Los cierres comenzarán mañana lunes, 2 de noviembre, cuando inician los trabajos en el estacionamiento superior de Palo Colorado, donde ubica el centro de información del bosque y el inicio de varias veredas como La Mina.

El cierre está vigente hasta el 13 de noviembre.

1 / 10 | El Yunque: tesoro ecológico en peligro ante falta de fondos para mantenimiento. El Servicio Forestal anunció, el 6 de mayo, las cuotas recreativas propuestas para El Portal y el Área Recreativa La Mina, que cada año reciben alrededor de un millón de visitantes. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 El Yunque: tesoro ecológico en peligro ante falta de fondos para mantenimiento El Servicio Forestal anunció, el 6 de mayo, las cuotas recreativas propuestas para El Portal y el Área Recreativa La Mina, que cada año reciben alrededor de un millón de visitantes. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Torre Yokahú

Desde el 6 hasta el 17 de noviembre, la Torre de Yokahú estará cerrada por el mantenimiento anual. No obstante, la atracción permanecerá abierta durante el primer fin de semana del cierre y durante el Día de los Veteranos, que se conmemora el miércoles, 11 de noviembre.

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Pese al cierre, el estacionamiento y los baños de la Torre Yokahú estarán disponibles.

Torre del Monte Britton

La parte superior de la vereda Monte Britton, que conduce a la torre, estará cerrada. Sin embargo, se podrá utilizar el inicio del mencionado sendero para acceder a la Torre del Pico El Yunque.

Los trabajos tomarán desde el 9 de noviembre hasta el 8 de enero de 2027.

Veredas de la cima Los Picachos

El cierre más largo será el de los senderos que conducen a la cima Los Picachos para hacer mejoras a la vereda El Yunque. Las labores comenzarán el 6 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de abril de 2027.

Las áreas impactadas serán la parte alta de la vereda El Yunque, desde el marcados de 0.63 millas hasta la cima Los Picachos. Asimismo, el cierre incluirá el tramo de Monte Britton, que conecta el camino forestal 10 con la vereda El Yunque.