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prima:Monstruos boricuas: ¿qué hay detrás de las leyendas del Chupacabras, el Vampiro de Moca y la Gárgola?

El surgimiento de estas criaturas en el imaginario popular vino de la mano de momentos de crisis en Puerto Rico

2 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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En 1995, un monstruo sembró caos en Puerto Rico. Animales de granja, gallinas, ganado y ovejas comenzaron a aparecer muertas. Los animales aparecían sin vida y, según varios testigos, sin sangre. Sin duda, no podía tratarse de un animal común. Así, nació la leyenda de una criatura desconocida. En la foto, supuestas huellas dejadas por el animal. El supuesto monstruo rápidamente comenzó a ser llamado el "chupacabras", y lo que comezó en un pueblo rural de la isla, empezó a ocurrir en otros municipios. Ataques "inexplicables" que dejaban a decenas de animales muertos.La leyenda del Chupacabras cobró nueva vida con la aparición de un aparente rival, apodado la "gárgola de Barceloneta", depués de que animales aparecieran muertos de una forma similar a los casos del anterios criatura. Si se trataba del "Chupacabras" o la "gárgola", nunca se sabrá, pero sí queda claro que las historias de estos monstruos quedarán para siempre en la historia puertorriqueña.
1 / 25 | Monstruos boricuas: ¿qué hay detrás de las leyendas del Chupacabras, el Vampiro de Moca y la Gárgola?. En 1995, un monstruo sembró caos en Puerto Rico. Animales de granja, gallinas, ganado y ovejas comenzaron a aparecer muertas. Los animales aparecían sin vida y, según varios testigos, sin sangre. Sin duda, no podía tratarse de un animal común. Así, nació la leyenda de una criatura desconocida. En la foto, supuestas huellas dejadas por el animal. - EDGAR VAZQUEZ COLON
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Breaking Newsvictor.ramos@gfrmedia.com

La noche le pertenece a los monstruos. Bajo la luz de una luna llena, algo se mueve entre las sombras. No emite sonidos ni hace ningún ruido. A veces parece ir en cuatro patas, y otras veces se mueve como bípedo; nadie sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe, es que va en busca de sangre.

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Víctor Ramos Rosado es periodista de Breaking News en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y la aplicación de...
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