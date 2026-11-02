1 / 25 Monstruos boricuas: ¿qué hay detrás de las leyendas del Chupacabras, el Vampiro de Moca y la Gárgola?

En 1995, un monstruo sembró caos en Puerto Rico. Animales de granja, gallinas, ganado y ovejas comenzaron a aparecer muertas. Los animales aparecían sin vida y, según varios testigos, sin sangre. Sin duda, no podía tratarse de un animal común. Así, nació la leyenda de una criatura desconocida. En la foto, supuestas huellas dejadas por el animal.

EDGAR VAZQUEZ COLON