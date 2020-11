Dos organizaciones magisteriales expresaron reservas con la administración de la prueba de admisión universitaria del College Board a estudiantes de duodécimo grado de escuelas públicas, ante el riesgo de que alumnos y maestros que contagien con coronavirus dentro de los planteles.

Mediante un comunicado de prensa, la Federación de Maestros hizo un llamado particular a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que elimine la prueba de sus requisitos de admisión.

“Nos encontramos en circunstancias atípicas, donde la salud de la gente está en riesgo, al casi alcanzar el nivel rojo de alerta por contagios de COVID-19 y el exponer innecesariamente al personal docente y al estudiantado a ir de manera presencial a tomar una prueba estandarizada de admisión universitaria no debe ser la prioridad”, expresó la presidenta de la Federación, Mercedes Martínez.

El Departamento de Educación anunció que las pruebas del College Board se administrarán, de manera escalonada, del 30 de noviembre al 4 de diciembre en las escuelas públicas. Originalmente, la administración de las pruebas estaba pautado para el 22 de octubre, fecha en que sí la tomaron estudiantes de escuelas privadas.

La líder magisterial destacó que, desde que comenzó la pandemia, varias instituciones de educación superior en Estados Unidos han reevaluado sus políticas de admisión y han eliminado los requisitos de entregar resultados de pruebas estandarizadas, como lo es el SAT.

En Puerto Rico ya hay universidades privadas que no requieren que los estudiantes de escuela superior tomen la prueba del College Board para solicitar admisión.

“Bajo un ambiente de tanta tensión, es evidente que los resultados que obtendrán nuestros estudiantes no serán los mejores, sumado a que las condiciones de estudio han sido dispares y desiguales en estos pasados ocho meses, donde hay estudiantes que no han recibido hoy en día las computadoras del DEPR (Departamento de Educación) para poderse conectar a sus cursos en línea y la interacción que han tenido con sus maestros ha sido mínima ante la negligencia de la agencia, comparada con quienes han tenido los recursos para poderse conectar. Las desigualdades sociales y de recursos económicos han afectado la accesibilidad a la educación de los más vulnerables, dejándolos una vez más en desventaja”, añadió Martínez.

Por su parte, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), Liza Fournier, sostuvo que la agencia expone a un “innecesario riesgo de contagio” a los 15,000 estudiantes de duodécimo grado y unos 500 maestros.

“Los preparativos para el inicio de clases presenciales no se han completado y las órdenes ejecutivas lo han pospuesto. Incluso el gobernador electo ha indicado que las clases presenciales no se inician en enero si no se ha controlado el creciente nivel de contagio que existe actualmente. Por lo tanto, para ser consistente con esta posición no se pueden administrar pruebas del College Board en las escuelas. Deben ser canceladas”, argumentó Fournier.

De acuerdo con las medidas de seguridad publicadas por el Departamento de Educación para la administración de las pruebas de College Board, solo podrá haber un máximo de ocho estudiantes por salón, los cuales serán citados por la administración escolar. En total, cada escuela deberá dividir a los estudiantes en cuatro sesiones diarias, para un máximo de 32 estudiantes. A estos alumnos se les tomará la temperatura al llegar a la escuela y los espacios serán desinfectados después de cada sesión.

“El DEPR reconoce la existencia de escuelas cuya matrícula excede la capacidad establecida en las fechas mencionadas. De ser necesario, el DEPR ha coordinado que dichas escuelas continúen con la administración de la prueba durante la semana del 7 al 12 de diciembre”, lee una comunicación escrita firmada por el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez.