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Profesores de derecho piden a Jenniffer González que vete el proyecto de reforma judicial

Aseguran que la medida es inconstitucional

29 de octubre de 2026 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los catedráticos expresaron que la gobernanza del Poder Judicial requiere estabilidad y responsabilidades claras. (alexis.cedeno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un total de 102 profesores de las principales universidades de Derecho de Puerto Rico suscribieron una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón solicitándole que vete la Reforma Judicial por considerarla inconstitucional.

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Según la carta que abarca profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), de la Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, el Proyecto del Senado 1096 (PS1096) propone cambios estructurales a la administración del Poder Judicial y “plantea serias objeciones constitucionales y riesgos operacionales que podrían afectar la independencia judicial, la protección de los derechos y el acceso a la justicia”.

Para el sector académico, la reforma propuesta no es una reorganización administrativa simple. Mediante la carta, los catedráticos exponen que el proyecto transferiría decisiones esenciales para dirigir la administración judicial.

“Aunque la responsabilidad formal permanezca en la Presidencia, limitar sus facultades podría desvirtuar la función que la Constitución le asigna”, lee el documento.

El PS1096 buscaría delegar en el pleno del Tribunal Supremo las actuales responsabilidades que tiene la juez presidente de ese cuerpo con el fin de descentralizar las determinaciones administrativas en una sola figura y contar con una “doble delegación de poderes”.

“La invocación de una ‘doble delegación de poderes’ no resuelve la objeción y carece de apoyo expreso en el texto constitucional. La facultad del Tribunal Supremo para adoptar reglas no permite absorber las funciones de dirección atribuidas a su Presidencia”, apuntaron los profesores.

Los catedráticos expresaron además que la gobernanza del Poder Judicial requiere estabilidad y responsabilidades claras y que añadir más personas con decisiones podría llevar a demoras, duplicidad de funciones y dificultades de coordinación con personal.

“También podría distraer tiempo y recursos de los jueces del Pleno de su función adjudicativa. En un sistema que atiende cientos de miles de asuntos al año, una autoridad administrativa clara es esencial para brindar servicios eficientes y uniformes” argumentaron, además.

También expusieron que el proyecto requiere una evaluación fiscal ante la propuesta conversión perspectiva de jueces municipales a jueces superiores por el cambio salarial, el personal de apoyo, los espacios en los tribunales, entre otros factores.

“Los estimados fiscales considerados durante el trámite legislativo no evalúan suficientemente estos costos ni identifican de manera abarcadora las fuentes de financiamiento o cómo se sostendrían los servicios durante la implantación. Una reforma de esta magnitud debe identificar los problemas que procura resolver, comparar opciones y demostrar sus beneficios. También debe integrar, desde su formulación, la experiencia de la judicatura, la academia, la abogacía y las personas usuarias de los tribunales”, destacaron los profesores.

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ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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