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Quebradillas podría ser la sede de la celebración del 75 aniversario del ELA el 25 de julio de 2027

Así lo anunció el presidente del PPD y comisionado residente, Pablo José Hernández

30 de octubre de 2026 - 6:37 PM

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El presidente del PPD, Pablo José Hernández. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El coliseo Raymond Dalmau, en Quebradillas, podría ser la sede de la celebración del 75 aniversario del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico el 25 de julio de 2027, adelantó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y comisionado residente, Pablo José Hernández.

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En un video compartido este viernes en sus redes sociales, tras una visita a la llamada “Guarida del Pirata”, Hernández anunció la propuesta junto al alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez. La celebración, sin embargo, está sujeta a la aprobación de la Legislatura Municipal.

“El alcalde le va a estar solicitando a su Legislatura Municipal que el próximo 25 de julio celebremos el 75 aniversario de nuestro ELA en el coliseo Raymond Dalmau en el cual yo y todos los puertorriqueños estaremos invitados”, dijo Hernández en el video.

En un video en sus redes sociales, Hernández indicó que conversó con el alcalde de Quebradillas sobre proyectos de seguridad pública y desarrollo económico. Además, destacó $339,000 en fondos federales incluidos para mejorar las instalaciones de Manejo de Emergencias y de Seguridad.

Sin embargo, adelantó que tenía “algo especial” que anunciar: la celebración del aniversario del ELA.

En respuesta al anuncio de Hernández, el alcalde añadió: “Orgulloso de realizarlo aquí en Quebradillas. Quiero darte las gracias por esta visita que ha sido bien productiva y por ese anuncio y esa combinación que hemos hecho para que el 25 de julio se de en el coliseo Raymond Dalmau”.

Entonces, Hernández puntualizó: “Así que ya lo saben, con muchos meses de anticipación, el próximo 25 de julio los 75 años del ELA en Quebradillas, si la Legislatura municipal se lo aprueba, que confiamos que será”.

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Breaking NewsPPDQuebradillasPablo José Hernández RiveraEstado Libre Asociado
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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