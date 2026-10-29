¿Quién fue Eudaldo Báez Galib? Un recorrido por su vida y trayectoria política

La trayectoria del abogado, exsenador y exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib, quien falleció este jueves a sus 87 años por complicaciones de salud, transcurrió entre el ejercicio de la abogacía, la organización política y el trabajo legislativo.

Natural de Mayagüez, dedicó buena parte de su vida profesional al derecho y a la política, con una carrera que lo llevó a ocupar un escaño en el Senado de Puerto Rico durante cuatro cuatrienios consecutivos.

Nacido en 1939, Báez Galib era hijo del licenciado Eudaldo Báez García, quien representó al municipio de Mayagüez en la Cámara de Representantes, y de Rosita Galib. Su historia familiar estuvo vinculada al servicio público, una relación que también marcaría su propio recorrido en la vida política de Puerto Rico, donde dejó una huella imborrable.

El archivo histórico del Senado muestra que cursó un bachillerato en Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y posteriormente obtuvo su grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de esa institución, en 1965. Tras graduarse, ejerció la abogacía en la práctica privada durante dos décadas, de 1965 a 1985.

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Su participación en la profesión jurídica también incluyó funciones de liderazgo en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Presidió en varias ocasiones la delegación de Mayagüez, formó parte de la Junta de Gobierno de la institución y dirigió su Comisión de Derechos Civiles. Además, perteneció a la fraternidad Phi Sigma Alpha.

De la política municipal a la cúpula del PPD

Su incursión electoral se remonta a 1968, cuando se afilió al Partido del Pueblo y aspiró a la alcaldía de Mayagüez. Más adelante regresó al PPD y participó en las primarias internas de esa colectividad en 1976 como aspirante a la alcaldía de su ciudad natal, aunque no resultó favorecido.

1 / 16 | ¿Quién era Eudaldo Báez Galib? Un vistazo a una figura clave en la historia política y jurídica de Puerto Rico. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña. - Archivo 1 / 16 ¿Quién era Eudaldo Báez Galib? Un vistazo a una figura clave en la historia política y jurídica de Puerto Rico Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña. Archivo Compartir

Años después, su experiencia jurídica y política lo condujo a ocupar posiciones de responsabilidad dentro del PPD. En 1985, el entonces gobernador Rafael Hernández Colón lo nombró comisionado electoral de la colectividad. En 1989 asumió, además, la Secretaría General del partido. Desempeñó ambas funciones hasta 1992.

Durante ese periodo también integró la Junta Constitucional de Redistribución Electoral, organismo del que fue uno de tres miembros encargados de trabajar en la distribución de los distritos electorales que rigieron entre 1992 y 2000.

15 años en el Senado

Báez Galib resultó electo senador por acumulación en las elecciones generales de 1992. El electorado volvió a favorecerlo en los comicios de 1996, 2000 y 2004, lo que le permitió permanecer en la Cámara Alta desde 1993 hasta 2008, bajo la insignia del PPD.

En el cuatrienio de 2001 a 2004 presidió la Comisión de lo Jurídico y la Comisión de Ética del Senado. Desde esas posiciones participó en los trabajos legislativos relacionados con el ordenamiento jurídico y los asuntos éticos de la institución.

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Durante su último mandato, fue portavoz del PPD en la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, así como en la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales.

La vida familiar y después del Senado

En el ámbito personal, Báez Galib estuvo casado con la abogada Elba Rivera, con quien tuvo cuatro hijos. Entre ellos figura el licenciado José Báez Rivera, quien también desarrolló una carrera política y fue representante a la Cámara, donde presidió la Comisión de lo Jurídico.