Riña mortal: estudiante de los Andes pierde la vida en una fiesta de Halloween en Colombia

Un estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad de los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió en la mañana del viernes 31 de octubre luego de sufrir una agresión durante una fiesta de Halloween.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la misma noche de los hechos fueron capturadas dos mujeres y un hombre, presuntamente involucrados en la agresión.

“Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos”, indicó el comandante de la localidad de Barrios Unidos a Citytv.

Las capturas se realizaron por el delito de lesiones personales mientras avanza la investigación para establecer con claridad qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los implicados.

El joven fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo. (El Tiempo / GDA)

Las autoridades continúan recopilando testimonios y material de prueba para determinar cómo se originó el altercado y si estuvo relacionado con una riña entre asistentes a la celebración. La Fiscalía General de la Nación interpuso el proceso judicial correspondiente.