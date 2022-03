El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, pidió oración este miércoles por el monseñor Daniel Fernández Torres, quien fue destituido por el papa Francisco como obispo de la diócesis de Arecibo.

“Es una noticia dolorosa, por ello, animo a todo el pueblo, especialmente, al clero, religiosas y religiosos de Arecibo, a acompañar al obispo Daniel con sus oraciones y cariño en esta situación particularmente difícil”, expresó en declaraciones escritas.

Esta mañana se dio a conocer que el pontífice relevó a Fernández Torres y lo sustituyó con el arzobispo Álvaro Corrada del Río.

Medios vaticanistas reportaron que el relevo de Fernández Torres, de 57 años, responde a que este defendió la objeción de conciencia frente a la vacunación obligatoria contra el COVID-19 en agosto pasado y en contra de las directrices por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.

En entrevista con El Nuevo Día, el arzobispo de San Juan dejó entrever que hubo situaciones más allá de la vacunación contra el COVID-19 que también pudieron haber contribuido a que el papa tomara esta decisión.

”Digo que sí para contestar, pero yo quiero ser muy cuidadoso hablando sobre este tema porque requiere caridad. Estamos hablando de una persona en su dignidad y obviamente es un momento muy doloroso, muy difícil para el obispo Daniel y también para su diócesis, sus sacerdotes laicos, sus fieles, sus jóvenes sacerdotes y. Y yo no tengo toda la información”, dijo González Nieves.

De acuerdo con el arzobispo la decisión de relevar a un obispo puede tomar años.

Explicó que es el papa Francisco quien recoge toda la información y decide. En cuanto a qué sucederá con la diócesis de Arecibo, González Nieves respondió que comenzará un proceso de consulta para nombrar a un nuevo obispo, lo que puede tomar un año.

El arzobispo de San Juan compartió un mensaje de texto que envió a Fernández Torres tras conocer de la noticia: “Daniel … Sé que estás pasando por un momento muy doloroso. Te acompaño con mis oraciones y sentimientos fraternales… +r”.

“Oremos también por el santo padre, papa Francisco, para que en su compleja y difícil misión de dirigir a la Iglesia universal el Espíritu Santo le colme siempre con sus dones”, agregó González Nieves.

En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, Fernández Torres expresó sentirse “bienaventurado por sufrir persecución y calumnia”.

“Hoy puedo tener la frente en alto y aún siendo imperfecto y pecador, saber que he hecho lo correcto y eso me da mucha paz interior. Me conforta además el significado en hebreo del nombre Daniel, que providencialmente recibí en mi bautismo, ‘Dios es mi juez’”, agregó.