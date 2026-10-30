Sacudida en la CEE: renuncian los comisionados electorales alternos del PNP y el PPD

La información fue confirmada en la mañana del viernes por ambos funcionarios, quienes recurrieron a sus redes sociales para hacer el anuncio oficial, agradeciendo la confianza y la oportunidad brindada por sus partidos para servir desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

De momento, ninguno de los dos partidos ha anunciado públicamente quiénes ocuparán las vacantes.

“Hay momentos en la vida en los que cerrar un capítulo también significa abrir las puertas a nuevos horizontes. Hoy lo hago con la frente en alto, la conciencia tranquila, el corazón agradecido y la satisfacción del deber cumplido. Me llevo grandes experiencias, amistades sinceras y la certeza de que la integridad y los valores siempre deben guiar nuestros pasos. ¡Gracias por tanto!“, dijo Méndez Soto.

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En una carta fechada el 30 de octubre y dirigida a la gobernadora Jenniffer González, en su capacidad de presidenta del PNP, con copia a otros líderes de la colectividad, Méndez Soto presentó su renuncia, efectiva el 15 de noviembre, sin revelar los motivos de la dimisión.

“Por medio de la presente, presento mi renuncia a cargo de comisionado electoral alterno del PNP ante la CEE, efectiva el 15 de noviembre de 2026. Agradezco la confianza que depositó en mí al designarme para esta responsabilidad. Ha sido un honor servir al partido y trabajar junto a los funcionarios eletorales que, con compromiso y dedicación, defienden el derecho al voto de nuestro pueblo. Le deseo éxito en las gestiones que emprenda en beneficio de Puerto Rico”, puntualizó Méndez Soto en la carta.

El ahora excomisionado electoral alterno del PNP, Felixavier Méndez Soto. (Facebook: Felixavier Méndez Soto)

Regresa a la práctica privada

Por su parte, Hernández Espino informó que “con la satisfacción del deber cumplido, hoy culmina mi gestión como comisionado electoral alterno del PPD”. Añadió que hace unas semanas le comunicó su decisión al presidente del PPD y comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández. Afirmó que regresa a la práctica privada.

“Hace algunas semanas le comuniqué a Pablo José mi decisión de regresar a mi práctica privada, una vez culminados los trabajos de coordinación de nuestra Asamblea General. Le agradezco inmensamente su confianza y la oportunidad de haber tenido uno de los mayores honores de mi vida: liderar un equipo extraordinario de hombres y mujeres comprometidos con nuestro partido y con Puerto Rico”, escribió en sus redes sociales.

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Hernández Espino también agradeció a sus compañeros de la Oficina de Comisionados Electorales del PPD y de la CEE por el compromiso y la dedicación demostrados durante su gestión. Destacó el esfuerzo colectivo para fortalecer una institución que describió como fundamental para la democracia puertorriqueña y expresó que se llevaba consigo el aprecio y las experiencias compartidas durante esa etapa.

“A todos mis compañeros y compañeras de la Oficina Comisionados Electorales PPD y la CEE, gracias de corazón. Como les expresé ayer, han dejado alma, vida y corazón en el esfuerzo de rescatar una institución fundamental para nuestra democracia. Me llevo su cariño, su compromiso y, sobre todo, la satisfacción de haber compartido esta jornada con ustedes”, dijo.

El ahora excomisionado electoral alterno del PPD, Ramón Luis Hernández Espino﻿. (Facebook: Ramón Luis Hernández-Espino﻿)