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San Juan invertirá $1 millón para instalar cisternas en hogares afectados por crisis de agua

La iniciativa busca impactar hasta 400 familias mediante la instalación de sistemas de almacenamiento de agua potable

19 de junio de 2026 - 1:14 PM

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Los participantes fueron identificados a partir de los casos atendidos por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Municipio de San Juan invertirá $1 millón del Fondo de Emergencia Municipal para adquirir e instalar cisternas residenciales en hogares afectados por la reciente crisis de agua en la capital, anunció este viernes el alcalde Miguel Romero Lugo.

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En un comunicado de prensa, Romero Lugo informó que la iniciativa, denominada Respuesta Capital, busca impactar hasta 400 familias mediante la instalación de sistemas de almacenamiento de agua potable que les permitan enfrentar con mayor preparación futuras interrupciones prolongadas en el servicio.

Como parte de la primera fase del programa, el Municipio entregó certificados a las primeras familias cualificadas para recibir el beneficio.

“Durante toda esta emergencia hemos visto el sufrimiento, la frustración y la incertidumbre que han enfrentado miles de familias. Hemos visto adultos mayores cargando galones de agua poco a poco, familias haciendo largas filas para abastecerse y comunidades enteras tratando de adaptarse a una situación que nadie esperaba enfrentar por tanto tiempo“, expresó el alcalde.

“Esta iniciativa representa una de las respuestas municipales más significativas implementadas durante la emergencia de agua y busca ofrecer una solución concreta y duradera a familias que han sufrido directamente las consecuencias de las interrupciones en el servicio”, agregó.

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Tras acudir a la Comisión Total del Senado, el alcalde de San Juan denunció la falta de un sentido de urgencia ante la crisis de agua, reclamó respuestas concretas y pidió personal capacitado para atender la emergencia.

El líder municipal explicó que los participantes fueron identificados a partir de los casos atendidos por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, particularmente residentes que dependieron de la distribución municipal de agua potable y que no contaban con sistemas adecuados de almacenamiento en sus hogares.

Al 18 de junio, el ayuntamiento había cualificado a 172 familias para participar del programa, de las cuales 160 fueron convocadas para la entrega inicial de certificados en el Colegio Universitario de San Juan.

Romero Lugo aseguró que la evaluación de casos continuará durante las próximas semanas hasta alcanzar el máximo de 400 familias contempladas bajo la iniciativa.

Por su parte, Francine Sánchez Marcano, directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, sostuvo que el programa surgió a partir de las necesidades identificadas directamente en las comunidades durante la emergencia.

“Este programa nace de escuchar directamente a las comunidades y de entender la realidad que muchas familias han enfrentado durante esta emergencia”, expresó Sánchez Marcano, al indicar que el equipo municipal trabajó caso a caso para validar información y orientar a los participantes.

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Residentes de San Juan increparon al director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado.

El Municipio completó, además, un proceso competitivo para la adquisición e instalación de las cisternas, mediante el cual fueron seleccionadas cuatro compañías con capacidad de instalación simultánea para acelerar la entrega del beneficio.

Reclamos previos contra la AAA

El anuncio ocurre en medio de los reclamos del Municipio de San Juan contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por las interrupciones recurrentes, bajas presiones y fallas en el servicio de agua potable que han afectado a miles de residentes de la capital.

El pasado 29 de mayo, Romero Lugo demandó a la AAA para exigir acciones inmediatas ante la situación.

En ese momento, el municipio sostuvo que la determinación surgió luego de múltiples reuniones, reclamos formales, esfuerzos de colaboración y medidas de emergencia que, según la administración municipal, no habían logrado resolver una situación que continuaba impactando la salud, seguridad, calidad de vida y actividad económica de la ciudad.

La demanda, de 41 páginas, planteaba que la crisis no responde únicamente a problemas históricos de infraestructura, sino también a presuntas fallas operacionales, deficiencias en la toma de decisiones, falta de mantenimiento preventivo y problemas de comunicación.

Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería original fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.Zona donde se detectó una de las averías.
1 / 42 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Además, el recurso judicial sostenía que el agravamiento de la situación coincidió con cambios en la dirección operacional de la Región Metro de la AAA. Específicamente, alegaba que, a partir de la remoción del ingeniero Roberto Martínez Toledo como director regional, comenzaron los problemas de interrupción del suministro de agua potable en San Juan.

Posteriormente, el 8 de junio, el Municipio de San Juan y la AAA llegaron a un acuerdo para atender la crisis en el servicio de agua potable en la capital, que incluyó la creación de un Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, integrado, entre otros, por Martínez Toledo.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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