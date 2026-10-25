Se desata un fuego en edificio de apartamentos en Santurce
Las autoridades se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia
25 de octubre de 2026 - 2:54 PM
25 de octubre de 2026 - 2:54 PM
El personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico atiende un incendio ocurrido esta tarde en un complejo de apartamentos en la zona de Santurce, San Juan.
La portavoz de la dependencia dijo que el incidente se registró en la calle San Juan, de la avenida Fernández Juncos.
Al momento, el incendio “está controlado”, según informó.
No se detalló sobre personas afectadas o daños provocados por el siniestro.
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