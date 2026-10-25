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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se desata un fuego en edificio de apartamentos en Santurce

Las autoridades se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia

25 de octubre de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Negociado del Cuerpo de Bomberos atiende la incidencia. (Pablo Martínez Rodríguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico atiende un incendio ocurrido esta tarde en un complejo de apartamentos en la zona de Santurce, San Juan.

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La portavoz de la dependencia dijo que el incidente se registró en la calle San Juan, de la avenida Fernández Juncos.

Al momento, el incendio “está controlado”, según informó.

No se detalló sobre personas afectadas o daños provocados por el siniestro.

---

Pendientes a www.elnuevodia.com para ampliación.

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