El Departamento de Salud previó este martes que el número de hospitalizaciones por COVID-19 continuará aumentando, a medida que se sumen contagios en medio del actual repunte, mientras el secretario Carlos Mellado manifestó que la preocupación mayor es con las personas no vacunadas o que todavía no han recibido su dosis de refuerzo.

En Puerto Rico un 16.2% de la población, o 532,287 personas, no han recibido ninguna dosis de la vacuna, ya sea porque son menores de cinco años o menos -para quienes todavía no hay una vacuna disponible-, existe una contraindicación médica “o porque sencillamente no creen en la vacuna, no se quieren poner la vacuna”, apuntó el titular de Salud.

“Esas personas están a mucho mayor riesgo, no tan solo de contagiarse, sino de caer en un hospital y tener un índice de mortalidad o condición aguda grave”, subrayó.

El número de hospitalizados reportado hoy por la agencia fue de 266, incluyendo 193 adultos y 73 pediátricos. El 12 de diciembre la cifra era de 31 y 3, respectivamente. El alza corresponde a los contagios reportados entre una y dos semanas atrás, pero en el presente el número de positivos en pruebas moleculares y de antígeno sigue sin freno. El 27 de diciembre anotó un nuevo récord de contagios preliminar, con 12,229 reportados.

“Las hospitalizaciones van a aumentar”, advirtió Mellado.