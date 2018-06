Más de cien bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un hotel de lujo en el centro de Londres, según informaron hoy los servicios de emergencias.

Una densa columna de humo que salía del hotel Mandarin Oriental, en el barrio de Knightsbridge de la capital británica, podía verse esta tarde desde diversos puntos de la ciudad.



Los bomberos de Londres afirmaron en un comunicado que enviaron las primeras brigadas a las 3:55 p.m. hora local (10:55 a.m. en Puerto Rico), a la vez que han desplazado efectivos desde más de cuatro distritos de la capital.



"Las causas del fuego todavía no se conocen en este momento", señaló esa fuente, que detalló que el hotel en llamas tiene 12 plantas.



En total, quince camiones y 120 bomberos se desplazaron al hotel, un edificio de ladrillos rojos del que ascendía una espesa columna de humo negro, visible desde varios puntos de la ciudad.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles personas afectadas por el suceso, si bien el servicio de ambulancias de Londres ha enviado dotaciones al lugar.

El vistoso hotel de la era eduardiana cerca de Hyde Park fue inaugurado en 1902 y hace poco fue objeto de una gran renovación.

Hay videos del suceso que han sido difundidos en distintas redes sociales.

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD