Guatemala - Las autoridades alertaron este miércoles sobre el descenso de un lahar del volcán Santiaguito, situado en el departamento occidental de Quetzaltenango, con el que serían tres los conos activos en Guatemala.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), detalló que el lahar es moderado y tiene una dimensión de 50 pies de ancho por 5 de alto.

VOLCÁN SANTIAGUITO: A partir de las 14:15 horas se registra el descenso de un lahar moderado por el río Nimá I que afluente del río Samalá. Este lahar tiene unas dimensiones de 18 metros de ancho y una altura de 1-2 metros.

Fuente: @insivumehgt pic.twitter.com/AZb8KIj6pc — CONRED (@ConredGuatemala) 13 de junio de 2018

Agregó que arrastra material volcánico con bloques de hasta 5 pies de diámetro, troncos de árboles, arbustos y sedimentos.

El ente científico advirtió que no se descarta que el lahar se haga más fuerte debido a la cantidad de afluentes que se le suman en su trayecto hacia el río Samalá.

Mientras, el volcán de Pacaya, situado en el municipio de San Vicente Pacaya, en el departamento sureño de Escuintla, también está en actividad y obligó al cierre temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, de ciudad de Guatemala.

El portavoz de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Conrado Monroy, dijo que la decisión se adoptó para salvaguardar la vida de pasajeros y la integridad de las aeronaves.

"La medida temporal aplica para todo tipo de vuelos y las aerolíneas deberán decidir hacia qué aeropuerto desvían los vuelos", expresó.

Según el último reporte del Insivumeh, el volcán ha incrementado su actividad en los últimos días y ha lanzado ceniza a una altura de 11,500 pies sobre el nivel del mar.

🌄Rastros de vida atrapados bajo las cenizas del volcán Full screen Los restos de un típico desayuno en la Guatemala rural _una canasta de tortillas, un tazón de frijoles, jarras de café_ están sobre la mesa, todo cubierto de grumosa ceniza volcánica. (The Associated Press) Un muro colosal de ceniza caliente tras la explosión del Volcán de Fuego arropó a la aldea de San Miguel Los Lotes. En la foto, una Biblia. (The Associated Press) Algunos rastros de esa serena mañana dominical quedaron congelados en el tiempo debajo del manto gris. En la foto, ropa tendida. (The Associated Press) (The Associated Press) En una casa, una sartén y una espátula están sobre la cocina, ahora cubiertos de cenizas. (The Associated Press) Los rastros de los habitantes _un cepillo para dientes, plantas en canastos colgantes_ son testimonios de gente que no volverá. (The Associated Press) (The Associated Press) (The Associated Press) Una ola de cenizas calientes, rocas y escombros cubrió rápidamente el caserío y creó una escena de muerte y desesperación. (The Associated Press) Una bicicleta, un camión, un ventilador, sillas, refrigeradores, un horno, todos enterrados bajo las cenizas, que en algunos casos alcanzan los tres metros de profundidad. (The Associated Press) . En otros lugares, por ejemplo el interior de casas más protegidas, el manto de cenizas alcanza de un par de centímetros a una veintena. (The Associated Press) En una casa, una sartén y una espátula están sobre la cocina, ahora cubiertos de cenizas. (The Associated Press) (The Associated Press) Los rastros de los habitantes _un cepillo para dientes, plantas en canastos colgantes_ son testimonios de gente que no volverá. (The Associated Press) (The Associated Press)

El pasado 3 de junio el volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, que están a 30 millas al oeste de la capital, registró una potente erupción que ha dejado 114 muertos, 197 desaparecidos y más de 1.7 millones de afectados.

El coloso continúa hoy con actividad, lo que ha dificultado las tareas de búsqueda y rescate de las víctimas.