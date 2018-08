Clíver Alcalá, un militar que acompañó a Hugo Chávez desde que este fundó un movimiento político clandestino dentro del Ejército, en 1982, hasta su muerte, en el 2013, afirma que Nicolás Maduro “es un tirano” que cada día tiene más dificultades para conservar el poder. “Está cercado por sus propios colaboradores”, afirma el general retirado y exedecán militar de Chávez.

Las críticas de Clíver Alcalá suenan fuerte dentro del chavismo. No solo porque proviene de la entraña de ese movimiento, sino por su rango dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): mayor general en condición de retiro.

En entrevista con El Tiempo de Colombia, Alcalá afirma que en la FANB se reproduce el generalizado malestar social que hay en Venezuela contra el régimen de Maduro, y que el presidente es tan consciente de ese hecho que desconfía de la institución militar.

Tan es así, dice, que las tropas y oficiales que participan en los actos a los que acude Maduro llevan rifles sin municiones. Y hasta los generales y almirantes que se reúnen con el Presidente son sometidos a revisiones humillantes para corroborar que no intentarán atentar contra él.

— ¿La huelga general convocada por la oposición por el paquetazo económico que entró en vigor este lunes puede poner al régimen de Maduro contra la pared?

Sin duda, pone contra la pared a Maduro. Pero también se corre el riesgo de profundizar los problemas de desabastecimiento que vive el pueblo venezolano. Son momentos difíciles para Venezuela por la tozudez de un grupo criminal. Entramos en situación de definiciones. O se logra la salida (del Gobierno) o se instalan.

— ¿Qué nuevos detalles se conocen sobre el atentado contra Maduro?

Muchos dudaron de ese atentado, porque Maduro le ha mentido mucho al país. Pero todo indica que el atentado fue real y ha sido aprovechado por el gobierno para ir contra militares que considera desleales (entre los detenidos están el general Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Javier Zambrano) y contra personas que quiere eliminar políticamente, como los diputados Juan Requesens y Julio Borges. Están inventando cargos contra ellos.

— ¿Maduro duda de la lealtad de la Fuerza Armada venezolana?

Es que en la Fuerza Armada se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas. Ahorita Maduro está desconfiando de esos grupos anárquicos que lo apoyaron, con cierto poder económico, y de la estructura militar. Está cercado por sus mismos colaboradores y no puede reclamarles porque eso no es un gobierno, sino un grupo de delincuencia organizada.

— ¿Ya no confía ni en su guardia personal?

No. Tampoco en los políticos que lo rodean.

— ¿De quiénes habla exactamente?

Maduro tiene ya una desconfianza total. Se sabe que incluso el fiscal que reemplazó a Luisa Ortega (Tarek William Saab) está buscando una embajada porque nadie quiere montarse en una tarima con Maduro. Les perdieron el respeto a él y su gente.

— ¿Qué sabe usted sobre los autores del atentado contra Maduro?

Del atentado del 4 de agosto no puedo asegurar nada sobre los responsables, pero Venezuela es un país con metástasis, y hay tanto descontento que eso puede generar reacciones individuales desesperadas de muchas gentes y grupos.

— ¿Eso incluye a gente de la Fuerza Armada?

Claro. Causa sospecha y extrañeza que también gente cercana a Maduro no estuviera en la tribuna el día del atentado.

— ¿Como quién?

Diosdado Cabello (el poderoso número dos del régimen), que normalmente acompaña a Maduro en todos los actos, no estuvo en la tarima el 4 de agosto. Sé que hay una pugna de poder entre ellos, porque están señalados internacionalmente y han perdido recursos que en el pasado no les costó mucho robar. Por ese dinero han entrado en disputa.

— ¿Hay muchos roces entre Maduro y Diosdado Cabello?

Hay roces entre todos ellos. Los embajadores del país, los funcionarios de las embajadas y los agregados militares llevan más de seis meses sin cobrar. Tú no le puedes pedir lealtad a quien no le estás cumpliendo. Tengo información de que más del 70% de los diputados de la Asamblea Constituyente no están contentos porque ya van a cumplir un año, en octubre, y no han hecho nada. Hay diferencias tremendas entre ellos.

— ¿Las dificultades internas del Gobierno podrían llevar a la caída del régimen?

Con la situación tan precaria, sí. En los últimos días el poder adquisitivo, que ya había bajado mucho, se perdió en otro 25%. Por la inflación (que según el FMI será de un millón por ciento este año) es que Maduro ha hecho quitar cinco ceros a la moneda, pero eso no resolverá nada. La gasolina va a subir de precio, hay apagones todos los días en muchas ciudades, una gran delincuencia, y la escasez de alimentos y medicinas es cada vez peor.

— Usted ha dicho que este malestar se expresa dentro de la Fuerza Armada. ¿Los militares pueden acabar propiciando una salida de Maduro del poder en el marco de la Constitución?

Todas las instituciones en el país están destruidas, y de esa destrucción no se escapa la Fuerza Armada, gracias a Maduro y a Vladimir Padrino López (el ministro de Defensa). En Venezuela hay casi 2,000 generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida y todo mundo desconfía de todo mundo. Nosotros vivimos en Venezuela en un constante estallido social que no acaba de estallar porque la gente está más pendiente de resolver las cuestiones de la vida diaria.

— ¿Pero en algún momento ese inconformismo se puede traducir en una demanda de cambio desde la propia institucionalidad militar?

Es que la cúpula militar es parte del grupo de malhechores que han montado una estructura de crimen organizado para controlar al Estado. Por eso la solución en Venezuela no pasa por un hombre sino por una junta restauradora, con un plazo para la reconstrucción. La magnitud del daño en Venezuela no es para que lo resuelva un hombre o una mujer, sino un grupo de venezolanos que represente a la sociedad y en el que converjan todos los sectores, incluyendo la Fuerza Armada.

— Una reciente encuesta de Analitic muestra a los políticos de la oposición con muy baja imagen. Si a esto sumamos la división entre las fuerzas opositoras, ¿cómo entonces pueden enfrentar a Maduro?

La gran ventaja de Maduro es la división de los venezolanos que lo repudian por dictador. Estas divisiones las ha fomentado el mismo Gobierno y las ha manejado muy bien. Este es un Gobierno que lo malo lo hace muy bien.

— ¿Usted cree que Maduro seguirá fomentando las tensiones con Colombia como un elemento para distraer la atención de los problemas internos?

Maduro es tan irresponsable que es capaz de eso. A pesar de que estamos en el momento más crítico de la Fuerza Armada, por todo el deterioro de su apresto operacional, Maduro es capaz de motivar un enfrentamiento con Colombia, aunque este le resulte negativo al Estado venezolano. Maduro es tan irresponsable que no le interesan el país ni su soberanía. Solo le interesa la riqueza que él pueda saquear.

— ¿La Fuerza Armada de Venezuela tiene capacidad para emprender una acción militar contra Colombia?

La Fuerza Armada está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Maduro les tiene tanta desconfianza a los soldados, a los oficiales, a los capitanes, que no les da ni cartuchos. En el desfile del 4 de agosto (en el que ocurrió el atentado con drones explosivos contra el Presidente) nadie iba con cartuchos. Los soldados llevaban el fusil de adorno. Por eso se dispersaron, porque no tienen capacidad de reaccionar ante un hecho como el que pasó. No se les permite tener munición.

— ¿No llevaban balas en sus fusiles?

Había tres mil soldados con un fusil en el desfile, pero ninguno tenía cartuchos. Por desconfianza.

— ¿Por eso, en lugar de proteger al Presidente, salieron corriendo?

¿Cómo lo van a proteger si no tienen cartuchos? Por eso es que la estampida se da. Si hay un supuesto ataque, tienen que correr…

— ¿Maduro tiene miedo de que lo mate su propia gente?

Sí. Tiene miedo de que su propia gente lo mate. Maduro convocó una reunión con los generales (el viernes 10 de agosto) para decirles que el atentado era de Colombia y de (Juan Manuel) Santos, y al entrar, a los generales les vaciaban los bolsillos, les hacían tacto al cuerpo para ver si tenían armas, les quitaban los teléfonos. A los generales y almirantes...

— ¿Usted cómo supo eso?

Por generales que me llamaron y me contaron. Uno me dijo: “he pasado el momento más ruin de mi vida, funcionarios policiales me revisaron para entrar a un acto con el Presidente”. Ese es el nivel de desconfianza de Maduro.

— ¿Y si sabe que un atentado puede venir de los propios militares, por qué salió a atribuirles eso a Colombia y a Santos?

Porque en los últimos eventos Santos hizo señalamientos contra Maduro. A Santos le quedaban tres o cuatro días (en la presidencia) y Maduro decidió no atacar al nuevo presidente (Iván Duque) y a su línea política, sino al que se iba, como para ver si puede acordar algo con el presidente Duque.

— ¿Qué papel juega Diosdado Cabello en estos momentos en Venezuela?

Hay una pugna muy fuerte entre cuatro grupos. Los dos principales son el de Maduro, que controla las mayores fuentes de ingresos del gobierno; y el de Diosdado, que controla gran parte de la cúpula militar. Los otros grupos tienen menos poder. Son el de Tareck El Aissami (ministro de Industrias y vicepresidente del Área Económica) y el de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez (ella es la vicepresidenta y él, ministro de Comunicación). Todos tienen mucho poder económico. En los últimos cinco años han saqueado $150,000 millones.

— ¿De qué Manera se manifiesta la pugna entre estos grupos?

Ellos solo se unen cuando son atacados desde fuera o tienen que enfrentar situaciones internas. Pero la pugna es muy dura. Por ejemplo, hace unos días se divulgó un video del diputado Juan Requesens (acusado de participar en el atentado contra Maduro), en el que aparece detenido en condiciones deplorables (aparentemente drogado). La información que tengo es que ese video lo filtró un general muy cercano a Diosdado. Maduro pidió una investigación, pero el general Gustavo González López (director del Servicio Bolivariano de Inteligencia) le dijo que no. Maduro está muy débil.

— ¿Qué salida anticipa usted para Venezuela?

Tenemos que converger los diferentes sectores venezolanos en un proyecto de transición y cambio, tanto los que creemos en los modelos sociales como los que creen en los modelos capitalistas. La convergencia es la única manera de evitar que se siga destruyendo la nación y su soberanía.