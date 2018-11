Al menos 22 personas murieron y otras 22 resultaron heridas en una explosión ocurrida cerca de una planta química en la ciudad de Zhangjiakou, en la norteña provincia de Hebei, informaron las autoridades locales.

La cuenta oficial del gobierno de Zhangjiakou en 'Weibo', el 'Twitter' chino, precisó que la explosión se produjo a las 12.41 a.m. hora local de este miércoles (12.41 p.m del martes en Puerto Rico) y que los heridos fueron trasladados al hospital.

El suceso se produjo al estallar un camión de transporte de productos tóxicos que estaba esperando para acceder al recinto de la fábrica de la Hebei Shenghua Chemical Industry en Zhangjiakou, a unas 90 millas al noroeste de Pekín, según un funcionario local citado por el rotativo oficial Diario del Pueblo.

El fuego causado por la explosión prendió en 38 camiones y otros 12 vehículos, aunque la televisión pública CGTN aseguró a través de su cuenta de 'Twitter' que el incendio ya ha sido controlado.

Las imágenes publicadas en Twitter por el Diario del Pueblo muestran vehículos calcinados, así como una espesa nube de humo negro en un recinto cercado.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1