Guatemala - El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, David De León, indicó que el número de fallecidos por la erupción del volcán de Fuego el pasado 3 de junio se ha elevado a 121, tras la identificación de cinco nuevas víctimas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó la identificación de cinco personas -un bebé de dos meses, una niña de 2 años, un niño de 4, una adolescente de 14 y un joven de 19- mientras continúa trabajando en los 240 casos sin identificar que aún tiene pendientes.

El portavoz de la entidad de Protección Civil dijo de que de los nuevos identificados solo dos -el niño de 4 años y el joven de 19- estaban en la lista de desaparecidos, cuya cifra se sitúa ahora en 300.

El pasado 3 de junio, el volcán de Fuego registró una de las erupciones más fuertes de su historia dejando al menos 121 muertos, 300 desaparecidos y casi 2 millones de personas afectadas, además de cuantiosos daños materiales.