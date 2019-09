El actor y exgobernador de California (2003-2011), Arnold Schwarzenegger, cree que el presidente, Donald Trump, está "enamorado de él" y quiere ser como el intérprete de la saga "Terminator".

En una entrevista con la revista Men's Health, el actor respondió de esta manera al ser preguntado sobre su relación con Trump, con el que ha mantenido una tensa relación desde que Schwarzenegger apoyó durante las pasadas primarias republicanas a John Kasich.

"Creo que realmente está enamorado de mí. Esa es la realidad con Trump, él quiere ser yo", respondió el actor.

En la entrevista Schwarzenegger subrayó que cuando coincidió con Trump en eventos de "tiempos pasados" como "combates de lucha libre", el actual inquilino de la Casa Blanca "siempre admiró a las personas con buenos cuerpos" y con talento para el espectáculo.

Curiosamente la vida de Trump y de Schwarzenegger tienen un paralelismo evidente, pues ambos destacaron en la industria del entretenimiento antes de dar su salto a la política: El primero como presidente de EE.UU. y el segundo como gobernador de California, el estado más habitado y rico del país.

Además, los dos políticos presentaron temporadas diferentes del programa televisivo The Celebrity Apprentice, que fue originalmente liderado por Trump, quien abandonó el puesto para centrarse en su campaña electoral al tiempo que criticó los malos resultados de audiencia obtenidos desde 2017 por Schwarzenegger, su sustituto en la pequeña pantalla.

"Siempre me quejo de que Trump no es capaz de dejar de ser Trump y pasar a ser presidente", aseguró.

"Bueno, la razón por la que digo esto es porque vi eso en mí, que no era capaz de pasar de Arnold a gobernador -añadió-. Todavía estaba atrapado como Arnold."

El actor y compañero de militancia de Trump, ya que ambos pertenecen al Partido Republicano, explicó que a él "siempre le salen las cosas", por lo que se abrió pasó en la fama y después sintió que podría hacer lo mismo en la política.