Las autoridades indonesias elevaron este lunes a 844 la cifra de muertos por los terremotos y el tsunami que sacudieron la isla de Célebes el viernes pasado, pero advirtieron de que creen que todavía hay "cientos de víctimas" enterradas.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, señaló en una rueda de prensa en Yakarta (la capital de Indonesia) que creen que el número de muertos aún subirá más porque hay "cientos de víctimas" enterradas bajo el barro en Petobo, un área de Palu.

De los 844 muertos, 821 fallecieron en Palu, 12 en Parigi Moutong y 11 en el distrito de Danggala, según los datos oficiales.

La lista se completa con 90 desaparecidos, 632 heridos ingresados en distintos hospitales y 48,025 personas atendidas en 103 centros de acogida.

Sutopo indicó que la ayuda logística, escoltada por soldados, ha comenzado a distribuirse entre los damnificados y que el restablecimiento del servicio eléctrico continúa siendo una prioridad.

La llegada de equipo pesado a Palu, la capital de la provincia de Célebes Central y la ciudad más afectada, contribuirá a agilizar las tareas de rescate entre los edificios derrumbados.

Sutopo elevó a 114 el número de extranjeros -respecto a la cifra de 71 ofrecida el domingo-que se encontraban en esa región cuando comenzó la catástrofe con un terremoto de 6.1 grados al que le siguió, tres horas después, otro de 7.5 grados y un tsunami que causó la mayoría de las víctimas.

En la playa Talise, en Palu, donde el tsunami causó numerosos muertos y destrucción, cooperantes de varias ONG retiraron hoy más cadáveres entre las ruinas de un edificio, mientras vehículos continúan encajados en las paredes de las casas más cercanas a la costa.

Centenares de personas se agolpaban esta mañana a la entrada del puesto de comandancia militar 132 Itudulaka, en el centro de Palu, en busca de alimentos.

"El agua, el arroz, lo necesitan", dijo Rachmat Lapoa, el dueño de un comercio, al explicar que falta personal para repartirlo entre los afectados y "no se puede atender la ola de gente en un solo sitio".

La escasez de gasolina amenaza los generadores que iluminan la ciudad y son la única fuente de electricidad debido a que continúan los cortes de luz y en las comunicaciones.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate de supervivientes y víctimas, mientras técnicos trabajan para restablecer los servicios básicos y el suministro eléctrico.

El Ministerio de Sanidad se encarga de abastecer de personal y material médico a una zona donde hacen falta especialistas en ortopedia, cirujanos generales, neurocirujanos, anestesistas y enfermeras.

El aeropuerto de Palu reabrió ayer a vuelos comerciales, aunque las autoridades avisaron de que se dará prioridad a la ayuda humanitaria, que llega desde la primera noche en aviones y helicópteros militares.

Ayuda internacional

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, comenzó a coordinar la llegada de ayuda internacional para los supervivientes del terremoto y tsunami que sacudieron la isla de Célebes.

"Anoche, el presidente Jokowi nos autorizó a aceptar ayuda internacional para la urgente respuesta y asistencia tras el desastre. Estoy ayudando a coordinar la ayuda del sector privado", dijo hoy el jefe del consejo para las inversiones del gobierno, Tom Lembong, en las redes sociales.

Last night, President @jokowi authorized us to accept international help for urgent disaster-response & relief. I’m helping coordinate help from private sectors from around the world. Pls message me at my social media accounts or email: [email protected]#PaluTsunami #PALUDONGGALA