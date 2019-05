El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, anunció este martes que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace del gobierno.

Así reaccionaron los diferentes líderes y gobiernos del mundo ante la llamada "Operación Libertad", comandada por Juan Guaidó y Leopoldo López.

El senador estadounidense Marco Rubio instó a "oficiales militares" de Venezuela a que apoyen al presidente del Parlamento de ese país, Juan Guaidó, en su "esfuerzo por restablecer la democracia".

"Este es el momento para que los oficiales militares #Venezuela cumplan con su juramento constitucional y defiendan al Presidente interino legítimo @jguaido en este esfuerzo por restablecer la democracia", escribió Rubio en Twitter, tras el anuncio de Guaidó del inicio del "fin de la usurpación" del poder por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Puedes escribir la historia en las horas y días venideros", añadió. Rubio publicó en su cuenta el video grabado poco antes por Guaidó en la base militar de La Carlota en que el anunciaba que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él.

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead. — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019

El senador republicano por Miami consideró que "después de años de sufrimiento, la libertad está esperando a la gente de #Venezuela". "No dejes que te quiten esta oportunidad. Ahora es el momento de tomar las calles en apoyo de su legítimo gobierno constitucional. No permitas que este momento se escabulla. Puede que no vuelva", aseguró Rubio.

Legitimate Interim President of #Venezuela @jguaido has been joined this morning by members of military at the Miranda Air Force base in #Caracas.



It is time for every branch of govt including TSJ to help restore constitutional order. — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019

El senador se preguntó si al jefe del Estado Mayor venezolano, Vladimir Padrino; al presidente del TJS, Maikel Moreno; y el liderazgo de las Fuerzas Armadas para "estar hoy con Venezuela" o permitir "los esfuerzos de Cuba para colonizar Venezuela "Pueblo de #Venezuela su destino ahora está en sus manos. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad", añadió.

España pide que no se derrame sangre

El gobierno español manifestó este martes su deseo de que "no se produzca un derramamiento de sangre" en los acontecimientos que se están registrando este martes en Venezuela e insistió en su respaldo a un "proceso pacífico democrático" en ese país.

"Apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente", afirmó la ministraportavoz, Isabel Celaá, al término de una reunión del Consejo de Ministros. La ministra enfatizó que "deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre".

Evo Morales condena "enérgicamente intento de golpe”

Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó “enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela", después de que el presidente del Parlamento de ese país, Juan Guaidó, anunciase el inicio del "fin de la usurpación".

Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en #Venezuela, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros. Seguros que la valerosa Revolución Bolivariana a la cabeza del hermano @NicolasMaduro, se impondrá a este nuevo ataque del imperio. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de abril de 2019

"Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en #Venezuela, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros", indicó Morales en su cuenta de Twitter.

El mandatario boliviano, uno de los apoyos del presidente del país, Nicolás Maduro, se mostró convencido de que el intento de Guaidó de arrebatar el poder al mandatario será un fracaso.

"Seguros que la valerosa Revolución Bolivariana a la cabeza del hermano @NicolasMaduro, se impondrá a este nuevo ataque del imperio", añadió en alusión al apoyo de Estados Unidos a Guaidó, reconocido como presidente interino de por medio centenar de países.

Cuba rechaza movimiento golpista en Venezuela

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó el "movimiento golpista que pretende llenar de violencia" Venezuela, tras el anuncio del presidente de la Asamblea de este país, Juan Guaidó, del inicio del "fin de la usurpación" del poder.

"Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba", escribió el mandatario cubano en Twitter.

Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 30 de abril de 2019

En su tuit, Díaz-Canel recoge otro del ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que informa a los venezolanos de la situación. "Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República", escribió Rodríguez.

Eurocámara celebra “momento histórico”

El presidente de la Eurocámara Antonio Tajani habló este martes de un "momento histórico" para el "regreso" de la "libertad en Venezuela", después que el opositor Juan Guaidó asegurara tener el apoyo de "valientes soldados" en el país.

Hoy #30abr, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela,que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del Premio Sajarov @leopoldolopez por militares a la orden de la Constitución,es una gran noticia. ¡Vamos Venezuela libre! — Antonio Tajani (@EP_President) 30 de abril de 2019

México pide "solución pacífica" en Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este martes a una "solución pacífica" de la crisis que se vive en Venezuela luego de que el líder opositor Juan Guaidó pidiera a los venezolanos rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro.

"Es muy clara nuestra postura, deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo porque el respeto al derecho ajeno es la paz", sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió posteriormente un comunicado en el que aseguró que se está siguiendo atentamente la situación del país suramericano.

Asimismo, expresó su "preocupación por la posible escalada de violencia y derramamiento de sangre que pudiera ocurrir derivada de estos hechos".

Rusia dice que los militares venezolanos siguen del lado de Maduro

La embajada rusa en Venezuela aseguró hoy que los militares venezolanos continúan del lado del gobierno de Nicolás Maduro después de que el jefe del parlamento opositor, Juan Guaidó, llamara a un levantamiento cívico-militar para desbancarlo.

"Los militares siguen al lado del gobierno legítimo. Ninguna instalación militar ha sido tomada (por la oposición)", dijo un portavoz de la misión diplomática a la agencia rusa Interfax.

El Gobierno británico pide "terminar" con el régimen de Maduro

El gobierno británico confió este martes en una "resolución pacífica" de la actual crisis en Venezuela y pidió "terminar" con el régimen de Nicolás Maduro por considerar que el pueblo venezolano ha "sufrido" mucho y "merece un futuro mejor".

Un portavoz del 10 de Downing Street, residencia oficial de la primera ministra británica, Theresa May, habló de la crisis en Venezuela después de que el presidente del Parlamento opositor de ese país, Juan Guaidó, pidiera a "la familia militar" que se una a él para conseguir el "cese definitivo" del Gobierno de Maduro.

"Hemos sido claros en que el Reino Unido, junto con sus socios internacionales, reconoce a Juan Guaidó como el presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se convoquen unas elecciones presidenciales creíbles", declaró la fuente.

El portavoz puntualizó que el Reino Unido quiere una "resolución pacífica

Gobierno de Perú respalda a Guaidó y observa situación junto a Grupo de Lima



El gobierno de Perú respalda "plenamente" al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, "en su lucha por recuperar la democracia en Venezuela" y sigue de cerca la situación en ese país junto al Grupo de Lima, expresó la cancillería este martes.

A través de un mensaje en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que "el régimen usurpador y dictatorial de (Nicolás) Maduro debe llegar a su fin", horas después de que un grupo de militares se levantó junto a Guaidó y al también líder opositor Leopoldo López en Caracas.

"El Perú y el Grupo de Lima seguimos de cerca la situación en Venezuela con miras a convocar una reunión de emergencia", agregó la cancillería peruana.