En menos de 36 horas, Florence se convirtió de una tormenta tropical a un potente huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos a 140 millas por hora mientras se aproxima a la costa sureste de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) mostró una impresionante toma aérea de su definido ojo.

#Florence is now a powerful Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. #GOESEast captured this close-up of the storm's eye as it continues tracking toward the southeastern U.S. Latest: https://t.co/vziaU0pOhE pic.twitter.com/SvHPKYGZsC