Ciudad de Guatemala — La cifra de personas desaparecidas tras la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala se elevó hoy de 197 a 332.

En un comunicado de prensa la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) dijo que el número subió “luego de revisar 176,144 registros de diferentes entidades y verificar los listados de personas que se encuentran en los albergues” habilitados.

El Volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país, hizo erupción el 3 de junio dejando 113 personas fallecidas de las que han sido identificadas solo 85.

Varias comunidades desaparecieron y más de 1.7 millón de personas resultaron afectadas.

Entre las instituciones con las que la CONRED cotejó la información están la Cruz Roja Guatemalteca, el Instituto Nacional de Estadística, el Registro Nacional de Personas, la Procuraduría General de la Nación, la Empresa Eléctrica, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

🌄A un mes de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala Full screen Una taza de café apoyada sobre el borde de una piscina en el hotel La Reunión Golf Resort & Residences, destrozado por la erupción del Volcán de Fuego, en San Miguel Los Lotes, Guatemala. (AP) En todas partes hay señales inconfundibles de la apurada evacuación antes de la erupción del 3 de junio. (AP) Restos de una silla yacen en medio de restos volcánicos en el patio de una vivienda destruida por la erupción. El volcán, uno de los más activos de la región y conocido por los locales como el “coloso”, entró en erupción el 3 de junio, arrojando ríos de material volcánico candente por sus laderas que sepultaron gran parte del lujoso club. (AP) La hierba verde crece junto a una zona arrasada por la erupción del Volcán de Fuego. (AP) Restos volcánicos negros cubren parte del hotel La Reunión Golf Resort & Residences tras la erupción del Volcán de Fuego. (AP) Las autoridades guatemaltecas abrieron una investigación para determinar si los protocolos de emergencia se siguieron de forma adecuada para dar a los residentes una oportunidad de huir de la tragedia. (AP) En medio de la devastación hay signos de regeneración. (AP) Nubes de vapor salen de la tierra calcinada tras intensas precipitaciones luego de la erupción. Durante días, las intensas lluvias remojaron el terreno todavía caliente. (AP) El administrador del centro decidió poner a salvo a un centenar de personas pese a que no había una orden de evacuación de las autoridades. (AP) Pese a que el club fue desalojado, un poco más abajo, en la aldea de San Miguel Los Lotes, los vecinos no fueron tan afortunados. (AP) Algunos dijeron que nunca recibieron la advertencia para marcharse, otros que la orden no llegó hasta que ya era demasiado tarde. (AP) Las áreas residenciales arrasadas fueron declaradas oficialmente como inhabitables, y los vecinos tuvieron que marcharse para emprender una nueva vida en otro lugar. (AP) Gran parte de la zona se ha convertido en un paisaje lunar de tierra ennegrecida, con árboles muertos y rocas depositadas por el flujo que emanaba del volcán. (AP) En su día, el hotel era un lugar en el que residentes adinerados y turistas practicaban su putt, nadaban y tomaban tragos en un entorno dramático en las inmediaciones del Volcán de Fuego de Guatemala. (AP) Árboles quemados delimitan la zona por la que pasó la lava y ceniza volcánica durante la erupción del Volcán de Fuego. (AP) Las autoridades confirmaron más de 100 decesos y unas 200 personas fueron declaradas desaparecidas. (AP) La mayoría de las víctimas mortales estaban en Los Lotes. (AP)

Sin embargo, la organización Antigua al Rescate, que ha colaborado en las labores de rescate en la zona devastada por la erupción, dijo en conferencia de prensa que la cifra de muertos es mucho más alta que la anunciada por las autoridades y elevó el número a unos 2,900. Según la organización ese número es resultado de investigaciones propias y entrevistas a los afectados en albergues, especialmente a los habitantes de San Miguel Los Lotes, comunidad que desapareció tras la erupción.

La CONRED no respondió de inmediato a un pedido de comentarios de The Associated Press sobre la disparidad en las cifras.

Cuatro días después de la tragedia las autoridades ordenaron detener la búsqueda de sobrevivientes y restos para reanudarla días más tarde por presión de sus familiares. Pero 15 días después pusieron fin a la tarea, por lo que decenas de familiares aún buscan a sus seres queridos con pequeñas herramientas entre miles de toneladas de material volcánico que soterró las viviendas.

El 26 de junio la CONRED catalogó como inhabitable y de alto riesgo a por lo menos 178 comunidades entre pequeños caseríos, aldeas, fincas y colonias que rodean al volcán debido a la actividad que mantiene y recomendó de manera urgente que las autoridades tomen medidas para proteger la vida de los habitantes de las zonas en riesgo.

Actualmente más de 3,600 personas se encuentran en albergues temporales construidos por autoridades locales y organizaciones caritativas.