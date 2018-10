Canadá se convirtió este miércoles en el primer país industrializado y el segundo del mundo, tras Uruguay, en legalizar el consumo recreativo de marihuana, que se comercializará con un precio medio de $7.7 por gramo (0.0022 libras).

Decenas de tiendas en todo el país, reguladas por las autoridades sanitarias canadienses, comenzarán a vender de forma legal marihuana a los mayores de 18 o 19 años de edad, dependiendo de la provincia.

En algunas regiones se teme que la demanda inicial sea superior a la oferta a pesar de que las empresas que han recibido licencia del gobierno canadiense para producir cannabis han estado trabajando a marchas forzadas en las últimas semanas para producir la máxima cantidad posible de marihuana.

El gobierno ha sugerido un precio de venta de unos 10 dólares canadienses ($7.7) por gramo de marihuana para que el coste del cannabis legal sea competitivo con el del mercado negro.

Este precio incluye dos impuestos: uno de 1 dólar canadiense ($0.77) por gramo o del 10% del precio de venta final, dependiendo de cuál sea el más elevado; y el impuesto provincial de venta de cualquier producto que varía entre el 13 y el 15%.

Pero el precio del cannabis variará con el tiempo, dependiendo del coste que tenga la marihuana en el mercado negro.

Las autoridades canadienses prevén que, pese a que el precio final de un gramo de marihuana será casi un 25% superior al del mercado negro, los canadienses preferirán adquirir cannabis en las tiendas oficiales porque ofrece garantías como el nivel de THC, el componente psicoactivo de la droga.

Y esas no fueron las únicas buenas noticias para los entusiastas de la marihuana. Horas antes de que abrieran un puñado de tiendas al por menor en la provincia más oriental del país, un funcionario federal dijo a The Associated Press que Canadá indultará a todas aquellas personas que fueron condenadas por posesión de hasta 30 gramos de marihuana (0.066 libras), que ahora es el límite legal.

Un anuncio formal se planea para más adelante el miércoles. El funcionario, que no estaba autorizado a declarar públicamente, dijo que todos aquellos que quieran aprovechar el indulto tendrán que iniciar un proceso.

Una encuesta dada a conocer el martes señala que cuatro de cada 10 canadienses opinan que el precio determinará si compran marihuana a través de los canales legales o en el mercado negro.

La encuesta, realizada por la empresa Ipsos, indica que el precio ideal para los compradores de marihuana en la provincia de Ontario, la mayor del país, es entre 10 y 14 dólares canadienses por gramo (entre $7.7 y $10.7).

Las tiendas de la costa atlántica de Canadá, que por los husos horarios fueron las primeras en abrir sus puertas el miércoles, han establecido tres niveles de marihuana con distintos precios.

En la provincia de Nueva Escocia, la droga se venderá en 12 tiendas del monopolio provincial de venta de alcohol (NSLC) junto con vino y otras bebidas alcohólicas.

La provincia de Nueva Brunswick ha creado la empresa pública Cannabis NB, que comercializará la marihuana en tiendas físicas y por Internet. (Cannabis NB)

La provincia de Nueva Brunswick, también en la costa este de Canadá, ha establecido un abanico de precios de entre 7.5 y 14.99 dólares canadienses ($5.7 y $11.5).

El gobierno de la provincia de Nueva Brunswick ha creado la empresa pública Cannabis NB, que comercializará la marihuana en tiendas físicas y por Internet.

Cannabis NB tiene un catálogo de 76 productos y en su página web ofrece información tan variada como la forma apropiada de liar un cigarrillo de marihuana o cómo almacenar la droga para que mantenga su frescura.

Canadá ha permitido el uso legal de la marihuana con fines medicinales desde el 2001 y el gobierno del primer ministro Justin Trudeau pasó dos años en trabajar para expandir su uso a fines recreativos. El objetivo es presentar un mejor reflejo de la opinión cambiante de la sociedad en torno a la hierba y regular a los operadores en el mercado negro.