Cientos de personas se manifestaron este miércoles en las proximidades del Congreso Nacional (bicameral) de la República Dominicana en contra de una eventual reforma a la Constitución que permita al presidente del país, Danilo Medina, optar por un tercer período consecutivo.

La manifestación, convocada por un sector del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opuesto a la reelección y por otras formaciones y plataformas sociales, tenía como objetivo llegar hasta el Congreso Nacional, pero se encontró con un gran contingente militar y policial que le impidió avanzar.

La sede del Congreso Nacional se encuentra militarizada desde el lunes cuando se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y varios manifestantes que intentaban instalar un campamento en el área, en rechazo a la presunta intención de modificar la Carta Magna para permitir la reelección.

"Esta es una demostración de lo que quiere la República Dominicana", dijo el diputado Rubén Maldonado, uno de los que apoyan las aspiraciones de volver al poder del exjefe de Estado Leonel Fernández, presidente del PLD y uno de los principales opositores a un posible cambio constitucional que abra el camino a la reelección.

En la manifestación también intervino el diputado Pedro Botello, del opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien señaló que la Constitución "no es un pedazo de papel, no se puede tomar de relajo y no está en venta" y que sería "un golpe duro a la democracia" reformarla.

El legislador, además, calificó de "repudiable y condenable" la militarización del Congreso Nacional.

La Constitución prohíbe expresamente a Medina buscar un tercer mandato, tras llegar al poder en 2012 y resultar reelegido cuatro años más tarde, luego de una modificación constitucional en 2015.

Sin embargo, funcionarios y legisladores de la corriente que encabeza el mandatario dentro del PLD llevan meses promoviendo su reelección para las elecciones de mayo próximo.