El expresidente ecuatoriano Rafael Correa llamó este jueves "traidor" al actual mandatario del país, Lenín Moreno, después de la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras retirarle el asilo en la Embajada ecuatoriana en Londres.

Relacionados: Lenín Moreno confirma que Ecuador le retira el asilo político a Assange

"El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la Policía británica entre a nuestra Embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará", indicó Correa a través de su perfil en la red social Twitter.

El expresidente criticó que Moreno haya calificado de "decisión soberana" la decisión de retirar el asilo.

The greatest traitor in Ecuadorian and Latin American history, Lenin Moreno, allowed the British police to enter our embassy in London to arrest Assange.

Moreno is a corrupt man, but what he has done is a crime that humanity will never forget. https://t.co/XhT51MA6c6 — Rafael Correa (@MashiRafael) 11 de abril de 2019









"Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz", afirmó Correa sobre el arresto de Assange, que entró para pedir asilo en la Embajada ecuatoriana en 2012, cuando él presidía el país.

Lamentó asimismo que las autoridades de su país hayan entregado a "un ciudadano ecuatoriano", aunque Ecuador aclaró hoy que ha suspendido la nacionalidad que concedió al fundador de WikiLeaks a finales de 2017 por considerar que se produjeron irregularidades en el trámite.

Relacionados: Lenín Moreno confirma que Ecuador le retira el asilo político a Assange

"¡Pocas veces se ha visto tanta cobardía y miseria humana!", dijo Correa sobre el acontecimiento, a la vez que concluyó: "De ahora en adelante a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno".