París— Viajando de distintas partes del mundo a los campos de batalla donde sus soldados perecieron hace 100 años en la Primera Guerra Mundial, vencedores y vencidos conmemoraron esos sacrificios el sábado y evaluaron las alianzas que se han rediseñado drásticamente desde esos días oscuros.

Los dirigentes de Francia y Alemania, enemigos en esa conflagración mundial, mostraron un emotivo gesto el sábado, la víspera del día del Armisticio que puso fin al conflicto.

En un gesto íntimo que subrayó su papel como líderes garantes de la paz en Europa moderna, el presidente francés y la canciller alemana juntaron sus cabezas en el sitio al norte de París donde los derrotados alemanes y los Aliados firmaron el acuerdo que puso fin a la guerra de 1914-18.

