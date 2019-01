Caracas - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles a los estadounidenses que no vayan a Venezuela ante la crisis política.

En un tuit publicado en la madrugada del miércoles, Trump escribió que hay una "protesta masiva prevista para hoy”. "Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”, agregó.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.