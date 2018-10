Actualmente Pyotr Verzilov está bajo protección policial en Berlín después de sufrir un aparente ataque de envenenamiento en Moscú el pasado 12 de septiembre.

En entrevista que el activista ruso del grupo Pussy Riot mantuvo con el medio alemán Deutsche Welle, afirmó haber sido blanco por su trabajo de investigación.

DW: ¿Cómo se siente ahora?

Pyotr Verzilov: En comparación con la semana pasada, cuando todavía estaba completamente inconsciente y no entendía lo que estaba sucediendo, obviamente mucho mejor. Pero todavía no estoy del todo bien. Probablemente no correría una maratón o algo así. Todavía tengo problemas con mi vista, problemas muy raros que, básicamente, no me permiten leer con anteojos ni enfocar mis ojos. Así que sí, algunas cosas siguen ahí.

Pero, esencialmente, este agente nervioso –como han especulado todos los que piensan al respecto– probablemente tuvo un efecto a corto plazo muy fuerte, y después, básicamente, se extinguió. Esto es lo que vimos en mi caso.

Su vida está obviamente en peligro. ¿Tiene miedo de volver a Rusia?

No, definitivamente no tengo miedo. Siento que Rusia necesita a las mejores personas; así que no tenemos miedo de nada. Si en Berlín tiene sentido caminar con guardaespaldas, en Moscú no, porque si alguien quiere hacerte algo malo, lo podrían hacer de todas formas. Así, si estás involucrado en la política de oposición en Rusia, solo tienes que estar listo para cualquier situación.

¿Estás bajo protección policial en este momento?

Sí. Si salgo o me encuentro con alguien fuera, me escoltarán.

¿Cuál cree que fue la razón principal de su envenenamiento?

Creo que la razón principal fue dar una señal de advertencia de que no deberíamos sumergirnos demasiado en descubrir lo que ha sucedido en África (nota del editor: tres periodistas rusos fueron asesinados en circunstancias poco claras mientras trabajaban en julio en la República Centroafricana). Ahora, este se ha vuelto el lenguaje que maneja la agencia que sabe cómo trabajar con venenos... Así que creo que la historia en África fue, más o menos, la razón principal.

¿No habrá sido la acción en la cancha de fútbol durante la reciente final de la Copa del Mundo en Moscú?

Podría ser, pero al mismo tiempo todos vimos cómo la Policía de Moscú estaba luchando durante los últimos dos meses para escribir una especie de nuevo protocolo para que recibiéramos otros 15, 30 días en la cárcel, y no pudieron hacer eso. Porque el tribunal local en Moscú siguió devolviendo los documentos, alegando que ellos no iban a trabajar en eso.

Usted aún no ha publicado su investigación sobre los periodistas rusos asesinados en la República Centroafricana. Usted dijo que hay nueva información sobre este incidente. ¿Cuándo planea publicar sus descubrimientos?

Esto realmente depende de lo que hagamos en la segunda etapa (de la investigación) y de si, de hecho, la vamos a llevar a cabo, porque la publicación de algún tipo de información en este momento podría dificultar la investigación.

¿Le gustaría quedarse en Berlín? Con toda la libertad creativa podría desarrollar en Alemania

El activismo artístico es particularmente importante en Rusia, debido a los aspectos específicos de nuestra realidad política y social. En Alemania hay miles de millones de formas de involucrarse en la política, de cambiar algo, de expresarse artísticamente. Nuestro activismo proviene de la falta de posibilidades para la autoexpresión: en Occidente, en contraste, hay muchas posibilidades.