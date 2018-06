El beso en los labios que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, insistió en dar a una ciudadana durante un acto público es la chispa que encendió el último movimiento feminista en esta nación conservadora.

#BabaeAko o "yo soy mujer", en español, fue concebido por más de una docena de mujeres procedentes de un amplio rango de sectores con el objetivo de hacer frente a las declaraciones discriminatorias vertidas por el presidente.

"Duterte lleva dos años atacando a las mujeres con sus maneras autoritarias (...) Más allá del obvio sexismo, lo que olemos es miedo derivado de su incapacidad de intimidar a las mujeres en su intento por protegerse a sí mismo y su gobierno a la hora de rendir cuentas", declara Inday Espina, una de las fundadoras del movimiento

Desde que asumió la presidencia, Duterte ha instado a militares a "disparar en las vaginas" de las guerrilleras comunistas, bromeado sobre la violación de una monja australiana o considerado que las mujeres "no son íntegras" para algunos puestos de la Administración, entre otras polémicas e insultos.

El mandatario, que liquidó la polémica sobre el beso al considerarla como parte del "espectáculo" y su manera de hacer política, aseguró el pasado miércoles que dejaría el poder si "suficientes" mujeres se lo piden.

"Vamos a propagar nuestro mensaje a lo largo del país e ir trabajando día a día", señala Espina, quien también lleva adelante una fuerte actividad en las redes sociales, al calificar de "mentira" la oferta presidencial.

Sr Pat Fox, Michelle Campos and Bai Bibiyaon couldn’t march with #BabaeAko this #HINDIpendenceDay But we paid tribute to their fierce spirits! pic.twitter.com/0wzUGvOi3A