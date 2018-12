Brasilia - El designado ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, dijo que su país se apartará del Pacto Global de Migración por ser "un instrumento inadecuado para lidiar con el problema migratorio". Ello ocurrirá cuando el presidente electo Jair Bolsonaro asuma el poder el 1 de enero.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado este lunes en la cumbre que se celebra en Marruecos entre llamamientos a una cooperación multilateral para afrontar un fenómeno de dimensión global.

El futuro canciller, que se desempeña desde hace dos años como director del Departamento para Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos de la Cancillería, hizo el anuncio a través de tres mensajes consecutivos publicados por las redes sociales.

"El gobierno Bolsonaro se disociará del Pacto Global de Migración que está siendo lanzado en Marrakech, un instrumento inadecuado para lidiar con el problema. La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país", indicó el diplomático en su cuenta en Twitter.

2/O Governo Bolsonaro se desassociará do Pacto Global de Migração que está sendo lançado em Marraqueche, um instrumento inadequado para lidar com o problema. A imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.