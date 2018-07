Miami - El huracán Chris bajó hoy, miércoles, a categoría uno mientras continúa su camino hacia el noreste por aguas abiertas del Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Chris se encuentra a 570 millas al este-noreste del Cabo de Hatteras, en Carolina del Norte, y a 890 millas al suroeste del Cabo de Race, en Terranova, indicó el NHC en su boletín de las 5:00 p.m. de hoy.

#Chris is the 2nd hurricane of the 2018 Atlantic season, after Hurricane #Beryl. This marks the earliest formation of a season's 2nd hurricane since 2005. That year, Cindy and Dennis were both hurricanes by July 7. pic.twitter.com/UZ9Qxsl5tY