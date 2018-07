El empresario Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, pidió disculpas al rescatista británico Vern Unsworth, quien participó en las tareas de rescate de los 12 niños y su monitor en una cueva de Tailandia, por llamarlo pedófilo.

Musk dijo en Twitter que había "hablado con rabia" cuando atacó a Vern Unsworth porque éste ridiculizó un mini-submarino que el empresario había encargado para las tareas de rescate en Tailandia.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.