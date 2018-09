Tokio - Un potente tifón azotó oeste de Japón el martes el, dejando intensas lluvias que anegaron el principal aeropuerto internacional de la región y fuertes vientos que estrellaron un barco cisterna contra un puente, interrumpiendo el servicio de trenes y el tránsito aéreo.

Jebi es el tifón más potente que toca tierra en el país desde 1993, de acuerdo con Kyodo News.

El meteoro se dirigía hacia el norte a través de la franja central de la principal isla de Japón, Honshu, hacia el Mar de Japón. La tormenta estaba ante la costa norte de Fukui el martes por la noche, con vientos sostenidos de 78 mph y ráfagas de hasta 110 mph, según la Agencia Meteorológica de Japón.

Al parecer, un hombre de unos 70 años perdió la vida al caer desde su departamento en la prefectura de Osaka por el viento, mientras que otro de 71 murió tras quedar sepultado bajo un almacén que cayó sobre él, dijeron las autoridades.

Otras 126 personas resultaron heridas por el paso de la tormenta, de acuerdo con la televisora nacional NHK.

En la ciudad de Osaka, una de las más afectadas, la marea penetró en el aeropuerto internacional de Kansai inundando una de sus dos pistas y la zona de almacenamiento de mercancías, entre otras instalaciones, lo que provocó el cierre del aeródromo, según el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo.

