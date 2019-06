El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló el jueves por la noche que el canciller Marcelo Ebrard encabezará una delegación que el viernes viajará a Washington para buscar una salida negociada y pacífica al anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer un arancel a todas las importaciones mexicanas a menos que México controle el flujo de migrantes.

En una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter con el comentario “al presidente Donald Trump en son de paz”, López Obrador subrayó que “los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas”, y en un tono no visto desde el principio de su mandato le aseguró que no es un cobarde y que el lema de “Estados Unidos primero es una falacia”.

Al presidente Donald Trump en son de paz. https://t.co/5XdiY7hfeL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 31 de mayo de 2019

“Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”, afirmó.

Las palabras de López Obrador, que siempre ha apostado por la no confrontación y ha eludido hacer comentarios ante las amenazas que Trump ha lanzado en diversas ocasiones, representan el mensaje más duro hacia Estados Unidos desde que el político izquierdista llegó al poder.

Ebrard, por su parte, alabó el mensaje. “Dignidad y firmeza en esta hora difícil”, escribió también vía Twitter.

El mandatario mexicano recordó además que su gobierno cumple con su “responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso [de migrantes] por nuestro país” y dijo no creer “en la Ley del Talión, en el ‘diente por diente ni en el ´ojo por ojo’ porque, si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos”.

El presidente estadounidense indicó vía Twitter la noche del jueves que Estados Unidos impondrá el 10 de junio un arancel de 5% sobre todas las importaciones desde territorio mexicano “hasta que los migrantes ilegales que ingresan a México y a nuestro país se detengan”.

“Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se solucione”, agregó Trump. Solo después serían eliminados, indicó.

Antes de la carta de López Obrador, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y negociador por el gobierno mexicano para el nuevo tratado de libre comercio paraAmérica del Norte, el T-MEC, consideró que cumplir una amenaza de ese tipo “es imposible entre cualesquiera dos países, pero peor aún entre dos países que están tratado llegar a un tratado de libre comercio maravilloso, el mejor de toda la historia según el presidente Trump y ahora le pone esto en el camino”, agregó.