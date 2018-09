La llegada de los socialistas al gobierno de España ha generado cierta tranquilidad en la relación entre el poder central y las autoridades catalanas.

Sin embargo, y aunque el presidente Pedro Sánchez y el líder catalán Quim Torra mantienen un diálogo cortés, desde Madrid aseguraron que sólo existe la posibilidad de llevar adelante un referéndum en Cataluña para un nuevo Estatuto de autonomía y mejorar su autogobierno, pero no para la autodeterminación.

Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER, insistió en la necesidad de mantener el diálogo político en Cataluña, donde su Ejecutivo regional apuesta por un proceso independentista, que ya intentó el año pasado de manera unilateral.

El mandatario español afirmó que no tiene en mente aplicar de nuevo la disolución del gobierno autonómico de Cataluña, como hizo en 2017 su antecesor, Mariano Rajoy, después de que el Parlamento de Cataluña aprobara de manera ilegal una declaración de independencia, medida que el partido socialista apoyó desde la oposición.

No obstante, resaltó que eso es "un instrumento perfectamente constitucional y legítimo para volver a reubicar a Cataluña en la legalidad, el Estatuto (autonómico) y la Constitución" y que si fuera necesario volver a utilizarlo "el gobierno de España actuará".

Para Sánchez, la votación que debe haber en Cataluña "no puede ser por la independencia o la autodeterminación, sino por un fortalecimiento del autogobierno, que es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana".

Consideró que el otoño de 2018 no puede servir para ahondar en las heridas del otoño del año pasado, sino para "curarlas".

El otoño pasado se produjo todo el proceso secesionista catalán, que desembocó en una declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, a lo que el gobierno español respondió con la inmediata disolución del Ejecutivo catalán y la convocatoria de nuevas elecciones regionales.

Desde el punto de vista judicial, ese proceso provocó el procesamiento de la mayor parte del gobierno catalán, que en la actualidad está en prisión provisional o fuera de España.

Sánchez instó a Torra a hablar con la parte de Cataluña que no comparte sus ideas porque cree que lo que está en juego no es la independencia, sino la convivencia.

El presidente del gobierno se mostró en contra de todos los símbolos que dividan, en referencia a la polémica que se ha desatado en Cataluña acerca de los lazos amarillos, símbolos independentistas, que han proliferado en las calles y edificios públicos de Cataluña y que en los últimos días, ciudadanos contrarios a la secesión están quitando.

Cataluña no renuncia a la independencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró en una conferencia de prensa brindada este martes que "Cataluña tiene que ejercer el derecho de autodeterminación. Nos impondremos ahora a hacerlo realidad. Somos en el lado correcto de la historia”.

Torra, según informa el diario El Mundo de España, afirmó que no aceptará eventuales sentencias condenatorias del Tribunal Supremo contra los presos soberanistas: "Personalmente no puedo aceptar ni aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución". Al mismo tiempo que ha acusado al Estado de tratar de destruir el independentismo en los últimos meses a través del artículo 155 y de la prisión preventiva a exmiembros del gobierno catalán.

Por último, el sucesor de Puigdemont fue contundente al asegurar que en ningún caso renuncia a la independencia: "Esta propuesta que hago al pueblo de Cataluña tiene una divisa muy sencilla: o libertad o libertad".