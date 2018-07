Ser el familiar de algún personaje famoso, podría pensarse que sería un orgullo, pero no siempre es así. Tal es el caso de la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vive en Kallstadt, una aldea de Alemania, y lejos de andar pregonando su parentesco, trata lo más posible que no se le relacione con el hombre más poderoso del mundo.

En Kallstadt nadie quiere hablar del mandatario estadounidense, así lo dejaron claro Herbert Trump e Ilse Trump, que se negaron a dar declaraciones al diario estadounidense The New York Times.

La que sí accedió a hablar de su parentesco con el mandatario estadounidense fue Ursula Trump, dueña de una panadería en un poblado cercano a Kallstadt, aunque no muy convencida de ello y lamentando, de alguna forma, esa relación familiar.

"Nadie elige a sus familiares, ¿no?", dijo la mujer al tiempo que colocó las palmas de las manos hacia arriba y suspiro.

Donald Trump es primo en séptimo grado del marido de Ursula, del que no reveló el nombre.

A pesar de que el mandatario estadounidense es el hombre más poderoso del mundo y multimillonario, los habitantes de Kallstadt lo llaman simplemente Donald cuando tienen que hacer referencia de él, para que no vaya a ser confundido con los Trump de la región vitivinícola.

Ahí, entre otros familiares también viven “Beate Trump, podóloga en un poblado vecino, y Justin Trump, un adolescente a quien según sus amigos a veces lo cargan por su cabello medio anaranjado”, destaca NYT.

“Aunque los Weisenborn, los Geissel, los Bender y los Freund de Kallstadt también están emparentados con Trump (Donald)... en realidad, casi la mitad del pueblo es familiar de él", asegura el alcalde de Kallstadt, Thomas Jaworek, quien no dejó claro, entre risas, sí él lo es.

Fue justamente en Kallstadt donde Friedrich y Elisabeth Trump, abuelos paternos del presidente de EE.UU., se conocieron y se casaron antes de emigrar a la Unión Americana.

De acuerdo al The New York Times, Friedrich trabajó como barbero en La Gran Manzana, antes de que lograra hacerse de una cuantiosa fortuna operando un restaurante, y un burdel.

El diario estadounidense destaca en su publicación que contrario al mandatario, su abuelo sí se sentía orgulloso de pagar impuestos.

Antes de mudarse a Estados Unidos, Friedrich gozaba de popularidad en su aldea, donde los vitivinicultores manejan una cooperativa desde hace 116 años.

"Sus contemporáneos lo describían como un hombre 'educado' que llevaba una vida tranquila y retirada y que tenía un estilo de vida intachable".

Pero ahora los aldeanos no piensan lo mismo de Donald Trump, de quien parece que quisieran borrar todo indicio que su relación con él. Incluso en los carteles de promoción turística no dan cuenta de ello, ya que destacan más su joya gastronómica como lo es el del mondongo de cerdo, o que la iglesia del pueblo cuenta con un órgano que data desde los tiempos del músico Johann Sebastián Bach.

En esa propaganda turística no hay referencia de la casa de los ancestros de Trump, es decir de sus abuelos, y no es por ellos, sino porque no se sienten orgullosos del mandatario estadounidense.

