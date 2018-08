La instalación experimental que hizo el Ayuntamiento de París de cuatro urinarios públicos ecológicos, especialmente el último, colocado en la turística Isla de Saint-Louis, en el río Sena, ha recibido el rechazo de peatones y comerciantes por considerarlos poco estéticos y "exhibicionistas".

Los urinarios, metálicos y pintados de rojo y destinados para los hombres, están ubicados en plena calle y tienen una ligera cobertura lateral, pero el usuario queda bastante expuesto cuando los usa.

La orina va directo a un contenedor con paja para minimizar los olores y el Ayuntamiento la recoge cada día para crear con ella fertilizantes.

"De momento es experimental, la idea es que complete los existentes, los 450 que hay en todo París que tienen puerta automática, gratuitos, de los que cerca de la mitad son accesibles las 24 horas", explicaron fuentes del consistorio.

El de la Isla de Saint-Louis es el último que se colocó, a finales de julio, y habrá un quinto en los próximo diez días cerca de la Estación del Norte, un lugar muy frecuentado.

Su instalación fue reclamada por los habitantes de la zona, que se quejaban de que algunos parisinos y turistas que iban a los muelles orinaban en sus puertas.

"Desearon formar parte del experimento, pero algunos han dicho que es vulgar. Sin embargo, no hay sitio perfecto", se justificaron las fuentes.

Las quejan llegan de personas como Sarah Sahali, trabajadora en el bar cercano Le Pelican.

"Es cierto que puede molestarme ver a alguien hacer sus necesidades en público. Aunque todo el mundo pueda necesitarlo, hay baños públicos cubiertos en el espacio turístico parisino", dijo.

Paola, quien trabaja atendiendo un bar de la Isla de Saint-Louis, se muestra furiosa ante la nueva medida. "Me da vergüenza. Además lo instalaron justo debajo de las ventanas del Hotel Lauzun, una de las mansiones más bellas de la isla, donde vivió Baudelaire. Es una falta de gusto. París se ridiculiza a sí misma", dice la mujer al diario Le Parisien.

Por su parte, un grupo de turistas canadienses se muestra sorprendido ante los urinarios instalados en la vía pública. "Es tan loco", dice uno de los viajeros. Mientras que otro afirma que "puede resolver un problema. Pero francamente, no me tienta".

Las redes sociales tampoco fueron ajenas a la polémica. "¿Es una broma? se pregunta una usuaria de Twitter.

Is this a joke ? 'Urinoir' furore: Paris residents peeved at eco-friendly urinals https://t.co/jvL0LpTcvj