Caracas — Una estampida en un club nocturno de Venezuela desatada tras una riña causó el sábado la muerte de al menos 17 personas, entre ellos ocho menores de edad, informó el ministro de Relaciones Interiores.

El incidente ocurrió en un club social llamado “Los Cotorros” en medio de una serie de edificios residenciales de la urbanización de clase media El Paraíso, del oeste de Caracas, donde varios cientos de personas, muchos de ellos estudiantes, se concentraron para una fiesta de previa a su graduación.

En medio de la celebración ocurrió una riña y uno de los presentes activó una bomba lacrimógena dentro del local, lo que desató la estampida de más de 500 personas, precisó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol.

Las autoridades trataban de identificar a los muertos, la mayoría de los cuales perecieron a consecuencia de asfixia y politraumatismos, según la emisora local Unión Radio en su página de internet.

En declaraciones a la televisora estatal, Reverol dijo que también resultaron heridas cinco personas y que un menor se encuentra en condición muy delicada. Por el caso fueron detenidas siete personas, entre ellas un menor sospechoso de haber detonado el dispositivo lacrimógeno y la propietaria del local, por no garantizar una revisión adecuada de los asistentes y evitar el ingreso de armas a establecimientos de acceso controlado, informó la televisora estatal.

La mayoría de las víctimas fueron trasladadas al hospital estatal Miguel Pérez Carreño, del oeste de Caracas, y el club social fue clausurado por la Fiscalía General para iniciar las investigaciones.

El concejal opositor y habitante de El Paraíso, Jesús Armas, opinó que el ministro de Relaciones Interiores debe explicar por qué hay civiles en posesión de bombas lacrimógenas, que solo son utilizadas por las fuerzas de seguridad.

Armas dijo a The Associated Press que las autoridades también deben investigar sí el salón de fiestas tiene los permisos para recibir a varios cientos de personas. “Eso es un espacio no tan grande y eso no debería estar autorizado”, precisó el concejal.

Agregó que en meses pasados se registraron otros incidentes violentos en ese salón de fiestas, que suele ser utilizado por la comunidad ecuatoriana para eventos de proselitismo político del país andino y otras celebraciones.