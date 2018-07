Miami - Una explosión en un bote turístico en Bahamas cobró la vida de una turista estadounidense y dejó al menos a nueve personas heridas, varias de las cuales fueron transportadas a Florida, informan hoy medios locales de Miami.

La embarcación explotó en la mañana del sábado mientras navegaba en las costas de Exuma, archipiélago al sur de Nassau, en Bahamas, con doce pasajeros a bordo, diez de los cuales eran estadounidenses según medios locales.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que evacuó y transportó a cuatro pasajeros a un hospital en Saint Petersburg, en Florida, tras asistir en el rescate de las víctimas a la Real Fuerza Policial de Bahamas, que investiga el suceso.

De acuerdo al medio Local 10, el resto de las víctimas han sido tratadas en el Hospital Princess Margaret Hospital, en Nassau, sin que se sepa su condición.

.@USCG Air Station Clearwater HC-130 crew medevacs 4 Americans to Florida after explosion on boat in Exuma, Bahamas. More >> https://t.co/TDcN3lTaB2 pic.twitter.com/ItRZjf5ZUu