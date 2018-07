Sídney - El Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelanda autorizó hoy la extradición del empresario alemán Kim Dotcom y tres de sus socios del clausurado portal Megaupload a Estados Unidos para que sean procesados por presuntas violaciones de los derechos de autor.

Dotcom y sus socios Matthias Ortmann, Bram van der Kolk y Finn Batato, quienes están acusados de 13 delitos incluidos crimen organizado, lavado de dinero y fraude electrónico en Estados Unidos, habían apelado un fallo emitido en febrero de 2017 por el Tribunal Superior de Nueva Zelanda a favor de su extradición, el cual confirmaba otro similar dado por el Tribunal de North Shore en diciembre de 2015.

"Los Estados Unidos se apoyan en una gama de vías de extradición para buscar a los apelantes. El Tribunal confirma todas estas vías de extradición están disponibles en los Estados Unidos y los Estados Unidos ha presentado suficiente evidencia para apoyar su caso en estas vías", indica un comunicado de esta instancia judicial.

El Tribunal de Apelaciones señala que ahora el caso está en manos del ministro neozelandés de Justicia, Andrew Little, que deberá determinar si se procede con la extradición en el marco de la Ley de Extradición de 1999 que rige a Nueva Zelanda.

Pero el abogado de Dotcom en Estados Unidos, Ira Rothken, dijo en su cuenta Twitter que si bien está "decepcionado" por el fallo, el equipo legal buscará "una revisión en el Tribunal Supremo de NZ (Nueva Zelanda)", aunque sin precisar la fecha en que se presentará este nuevo recurso legal.

Por su lado, Dotcom elogió anoche, en su cuenta Twitter, al equipo legal de 20 abogados en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong y Alemania por su "excelente trabajo".

My global legal team has done an excellent job. 20 lawyers from New Zealand, United States, Canada, Hong Kong and Germany.



No matter what happens tomorrow thank you all very much. I’m lucky to have such a caring, competent and hard-working team on my side.