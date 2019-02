Donald Trump viajará la semana próxima a Hanoi, Vietnam, para reunirse por segunda vez con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, y tratar de dar un paso concreto hacia la promesa de paz y desnuclearización de Corea del Norte. La cumbre, para la cual habrá febriles negociaciones hasta último minuto, enfrenta el desafío de ungir de credibilidad el proceso de paz.

Para ello, Washington y Pyongyang deben definir, primero, qué es la desnuclearización.

Altos funcionarios del gobierno de Trump indicaron en una conferencia telefónica que uno de los principales objetivos que lleva la delegación norteamericana a la cumbre de Hanoi es avanzar en el desarrollo de un "entendimiento compartido" acerca de qué significa la desnuclearización total en la península coreana, toda una señal acerca del estado actual de las negociaciones entre Washington y Pyongyang.

"La desnuclearización es el objetivo final. Es lo que acordamos. Esta cumbre es un paso hacia ese objetivo", indicaron los funcionarios.

Los avances entre Estados Unidos y Corea del Norte desde la histórica cumbre de Trump y Kim en Singapur a mediados del año anterior han sido escasos. Esa cumbre dejó un comunicado final vago, sin detalles ni planes concretos. Las negociaciones luego se enfriaron hasta estancarse, y cobraron vida otra vez a fines del año pasado. Ahora, el gobierno de Trump intenta conseguir precisiones en Hanoi luego del puntapié inicial de Singapur, y comenzar a darle forma a una "hoja de ruta" hacia el objetivo final, indicaron los funcionarios.

En las últimas semanas, Trump ha puesto el foco de atención en los temas domésticos -Venezuela ha sido una excepción en su agenda-, y ha delegado en su secretario de Estado, Mike Pompeo, los avances en la negociación con los funcionarios de Kim. Pompeo puso al frente de esas discusiones a Stephen E. Biegun, exasesor de política exterior de Sarah Palin y exdirectivo de Ford. Biegun mantiene una tensa relación con el asesor de seguridad Nacional, John Bolton, un "halcón" que impulsa una línea más dura con Corea del Norte.

"Antes de que el proceso de desnuclearización pueda ser definitivo, debemos tener una comprensión completa de toda la extensión de los programas de misiles de armas de destrucción masiva de Corea del Norte", dijo Biegun a fines de enero, en un discurso en la Universidad de Stanford. "Todo esto debe abordarse en una hoja de ruta de las negociaciones", agregó.

Por el momento, Trump ha dicho que no tiene apuro y se ha mostrado conforme con uno de los avances que dejó el descongelamiento con Pyongyang: la suspensión de las pruebas de misiles.

Hasta mediados del año anterior, los sucesivos lanzamientos ordenados por Kim elevaron las tensiones al máximo, y agitaron el fantasma de una guerra nuclear, un escenario que, con todo, los expertos siempre consideraron improbable.

"No tengo prisa. No hay pruebas. Mientras no haya pruebas, no tengo prisa. Si hay pruebas, esa es otra historia", dijo Trump, anteayer, en el Salón Oval de la Casa Blanca, durante un breve encuentro con la prensa. "Me gustaría ver en última instancia la desnuclearización de Corea del Norte", insistió.

Uno de los temores del ala dura del gobierno de Trump es que Kim se niegue a hacer concesiones o a brindar definiciones a menos que haya una señal concreta por parte de Estados Unidos sobre el alivio de las sanciones que han atenazado a la frágil economía norcoreana.