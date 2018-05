Conmoción genera en Valencia (España) la muerte de María Amparo Plaza, quien por estos días tendría 78 años.

El caso se destapó cuando César, un vecino del barrio del Cabanyal, salió a barrer el patio de su casa y vio que en el inmueble de al lado había ropa tendida que parecía llevar años colgada.

El hecho le generó inquietud y se asomó a través de una ventana para observar la cocina de la casa vecina, donde pudo observar unas piernas tendidas en el suelo de la vivienda, por lo que llamó a emergencias.

"Me extrañaba que no la viera desde hacía años, pero como no olía mal ni nada y no me gusta meterme en la vida de la gente", explicó César.

Médicos, bomberos y efectivos de la Policía Local ingresaron a la vivienda y encontraron el cadáver de la septuagenaria. Más tarde, acudieron agentes de la Policía Científica, quienes trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades y los testigos, la mujer estaba momificada, no había rastros de violencia y todo apunta a una muerte por causas naturales.

Como la casa estaba completamente cerrada, creen que el cuerpo, en lugar de entrar en putrefacción, siguió un proceso de momificación natural.

Plaza vivía sola y sin familia, y de acuerdo con su vecino había estado trabajando mucho tiempo en Argentina, por lo que en el barrio creían que el domicilio estaba abandonado.

Según el diario local Levante-EMV, la propiedad es de un fondo de inversión de Barcelona y el alquiler se habría estado debitando de forma automática de la pensión durante los últimos años.

La vivienda se encuentra junto a una casa fallera, un local que usan los miembros de una agrupación para organizar todo lo referente a las actividades de las Fallas, celebración tradicional en esa comunidad.