Esta madrugada se vivieron momentos de terror en Holanda cuando un vehículo atropelló a cuatro peatones cerca del lugar donde el cantante Bruno Mars cerró un festival de música y desató el alerta ante la posibilidad de que se tratase de un atentado terrorista. Por el incidente, murió una personas y las otras tres resultaron heridas.

El hecho ocurrió horas después de que finalizara ante decenas de miles de espectadores el Festival Pinkpop, que se llevó a cabo durante tres días en la ciudad de Landgraaf, cerca de la frontera con Alemania. Entonces, cuatro personas caminaban por la calle cuando fueron atropelladas alrededor de las 4 de la mañana (11:00 pm del domingo en Puerto Rico) por un vehículo que se dio a la fuga.

Horas después, el agresor fue detenido e identificado como un hombre de 34 años, que fue apresado en Amsterdam , a más de 125 millas del lugar del atropello, informó la Policía de acuerdo con lo publicado por el diario El País.

"Si se trata de un accidente o de un atentado todavía no lo sabemos", indicaron fuentes de la Policía holandesa, que también indicaron que autoridades belgas y alemanas están colaborando en la búsqueda del vehículo.

At 12 p.m. a press conference will be held in the town hall in #Landgraaf concerning the incident around 4 a.m. when a small van hit 4 people, one of whom died. #pp18 #pinkpop